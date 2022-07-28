MLB／可能是生涯多倫多最終戰 普荷斯第686轟出爐
今年季後即將高掛球鞋的紅雀隊42歲老將普荷斯（Albert Pujols）今天在藍鳥隊主場敲出本季第7轟、同時也是生涯第686轟，率領球隊以6：1擊敗藍鳥。
普荷斯今天在5局上兩人出局一、三壘有人時抓準一顆偏低的速球，掃向左中外野看台，將分差擴大來到6：1領先。
這一轟的擊球初速108英哩、飛行距離達439英呎，《Sportsnet Stats》就指出，這是自2015年「Statcast」啟用以來，所有年滿42歲的球員中，所敲出距離最深遠的全壘打。
普荷斯此役4打數敲3安猛打、貢獻3分打點，《ESPN Stats & Info》則報導，他以42歲又192天的年紀，成為羅傑斯中心（Rogers Centre）球場史上最年長的開轟選手，而且今天也是紅雀本季例行賽與藍鳥的最後一次交手，這很可能是普荷斯生涯在藍鳥隊主場的最終戰。
此外，普荷斯大聯盟22年生涯以來已跑回1890分，超越賈里格（Lou Gehrig）躍居史上第11名。
686 career home runs for Albert Pujols 💪— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2022年7月28日
(via @mlb)pic.twitter.com/XKoFpI3rAq
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