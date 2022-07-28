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MLB／洋基以3名農場新秀換皇家明星外野手 賈吉：有點興奮

聯合新聞網／ 綜合報導
班寧坦迪大聯盟生涯的第三個東家是洋基。 擷圖自Sun Journal Sports推特
班寧坦迪大聯盟生涯的第三個東家是洋基。 擷圖自Sun Journal Sports推特

今天的「地鐵大戰」洋基再度輸球，2戰遭大都會橫掃，不過今天傳出他們以3名小聯盟新秀向皇家換來明星外野手班寧坦迪（Andrew Benintendi）的消息，以補強外野手戰力。然而一則以喜一則以憂，憂的是班寧坦迪未打疫苗，9月份他可能無法前往多倫多進行與藍鳥的3連戰。

雖然洋基目前戰績66勝33敗仍排名美聯第一，不過全聯盟戰績龍頭寶座已拱手讓給國聯西區強權道奇，而左外野戰力一直是他們的罩門，攤開洋基本季左外野手的數據，打擊率.223排名全聯盟第22、35分打點排名第23、OPS .718排名第17，累積吞下116K倒是高居聯盟第四。

而「外野三高」如今僅剩下賈吉（Aaron Jugde）一人獨撐，史丹頓（Giancarlo Stanton）因阿基里斯腱傷勢進入傷兵名單，蓋洛（Joey Gallo）本季打擊率僅.161，進軍季後賽希望濃厚的洋基也決定在季中交易大限前補強。

據大聯盟官網報導，洋基今天以1A右投尚普蘭（Chandler Champlain）、高階1A左投希克馬（T.J. Sikkema）及右投韋伊（Beck Way），向皇家換來去年外野手金手套得主班寧坦迪，其中希克馬和韋伊都是洋基隊農場前30大新秀，洋基球團也已證實此消息。

班寧坦迪大聯盟生涯前5年效力紅襪，去年季初轉戰皇家，整季出賽134場，繳出打擊率.276、17轟、73打點表現，還奪下美聯金手套獎。本季

表現再進化，出賽92場敲3轟、打擊三圍.321/.389/.399，更首度入選全明星賽。

不過，班寧坦迪未接種疫苗，這對洋基而言無疑是一大損失，因為洋基9月下旬將前往多倫多與藍鳥進行3連戰，屆時若加拿大政府仍堅持入境需打疫苗的規定，班寧坦迪恐怕無法替洋基效力。

對於班寧坦迪的來臨，賈吉則表示「有點興奮」：「他是一位非常優秀的球員，當他在波士頓打球時，我有機會與其交手，就看到他做了許多令人印象深刻的事情。」

洋基 皇家

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