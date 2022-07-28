MLB／葛蘭基兒子希望老爸被敲滿貫砲 因為對手是大谷

「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）在投球時，他的大兒子波特（Bode）竟然希望對手敲出滿貫砲，原因是，站在打擊區的是大谷翔平，是波特除了爸爸之外的偶像。

葛蘭基效力的皇家隊近期與天使隊展開三連戰，葛蘭基在26日之戰登板，投出5局無失分好投，最大危機在5局上，天使隊1出局攻佔滿壘，輪到大谷翔平打擊，葛蘭基成功讓大谷敲出一壘方向滾地球，皇家隊封殺本壘阻止失分，最終安全下莊。

葛蘭基的太太艾蜜莉（Emily Greinke）在個人IG上透露這個對決背後的小故事，當下波特看著老爸在投球，想的卻是希望大谷翔平能夠敲出滿貫砲，讓艾蜜莉覺得十分有趣。

艾蜜莉也透露，波特是大谷翔平的粉絲，一直在練習左打、二刀流，還跑到天使隊的休息區，終於成功要到大谷翔平簽名球，艾蜜莉說：「今天遇到他真的是太酷了，謝謝大谷翔平讓他有了美好的一天。」