聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／葛蘭基兒子希望老爸被敲滿貫砲 因為對手是大谷
「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）在投球時，他的大兒子波特（Bode）竟然希望對手敲出滿貫砲，原因是，站在打擊區的是大谷翔平，是波特除了爸爸之外的偶像。
葛蘭基效力的皇家隊近期與天使隊展開三連戰，葛蘭基在26日之戰登板，投出5局無失分好投，最大危機在5局上，天使隊1出局攻佔滿壘，輪到大谷翔平打擊，葛蘭基成功讓大谷敲出一壘方向滾地球，皇家隊封殺本壘阻止失分，最終安全下莊。
葛蘭基的太太艾蜜莉（Emily Greinke）在個人IG上透露這個對決背後的小故事，當下波特看著老爸在投球，想的卻是希望大谷翔平能夠敲出滿貫砲，讓艾蜜莉覺得十分有趣。
艾蜜莉也透露，波特是大谷翔平的粉絲，一直在練習左打、二刀流，還跑到天使隊的休息區，終於成功要到大谷翔平簽名球，艾蜜莉說：「今天遇到他真的是太酷了，謝謝大谷翔平讓他有了美好的一天。」
艾蜜莉在IG放上兒子與大谷翔平的合照，而大谷翔平手中也拿著一件葛蘭基的親筆簽名球衣，上面寫著「翔平，你是最棒的，很愛看你比賽。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言