MLB／運動家3連戰KO太空人 32個系列賽首次橫掃對手

太空人隊左投厄文（Cole Irvin）今天主宰戰場，對太空人隊先發7局失兩分，以優質內容奪下本季第6勝，更重要是讓球隊在今年32個系列賽首次橫掃對手。

運動家不但在美聯西區排名墊底，也是美聯戰績最爛的球隊，這次在主場對決同區龍頭太空人，卻展現超強氣勢，3連戰前兩戰以7：5、5：3獲勝，今天靠厄文優質先發，又以4：2贏球，落後太空人勝差從30場變成27場。

運動家38勝63敗仍是美聯15隊最慘，但本季和64勝35敗的太空人交手12場打平，對戰4連勝、最近8場贏了6場；太空人上次系列賽遭清盤是去年9月，對手也是運動家，這次又在奧克蘭踢到鐵板。

厄文面對強悍的太空人打線，只被揮出4支安打，包括6局上艾瓦瑞茲（ Yordan Alvarez）陽春砲，用99球完成7局任務，他說：「任何時候能夠橫掃對手都是好事。」

厄文去年投出生涯首次單季10勝，但吞下15敗也是美聯投手最多，今年18場先發投出6勝7敗，本月5場先發投出4勝1敗、防禦率1.85，近況維持高水準。