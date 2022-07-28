快訊

上廣播談曾經的「論文門」 李眉蓁：當時我也很想死

最新鬼城房價曝 當初笑的人「笑著笑著就哭了」

「自首」論文錯誤 余正煌：寫不好可評論但我沒抄襲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／運動家3連戰KO太空人 32個系列賽首次橫掃對手

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
太空人隊左投厄文（Cole Irvin）。 路透社
太空人隊左投厄文（Cole Irvin）。 路透社

太空人隊左投厄文（Cole Irvin）今天主宰戰場，對太空人隊先發7局失兩分，以優質內容奪下本季第6勝，更重要是讓球隊在今年32個系列賽首次橫掃對手。

運動家不但在美聯西區排名墊底，也是美聯戰績最爛的球隊，這次在主場對決同區龍頭太空人，卻展現超強氣勢，3連戰前兩戰以7：5、5：3獲勝，今天靠厄文優質先發，又以4：2贏球，落後太空人勝差從30場變成27場。

運動家38勝63敗仍是美聯15隊最慘，但本季和64勝35敗的太空人交手12場打平，對戰4連勝、最近8場贏了6場；太空人上次系列賽遭清盤是去年9月，對手也是運動家，這次又在奧克蘭踢到鐵板。

厄文面對強悍的太空人打線，只被揮出4支安打，包括6局上艾瓦瑞茲（ Yordan Alvarez）陽春砲，用99球完成7局任務，他說：「任何時候能夠橫掃對手都是好事。」

厄文去年投出生涯首次單季10勝，但吞下15敗也是美聯投手最多，今年18場先發投出6勝7敗，本月5場先發投出4勝1敗、防禦率1.85，近況維持高水準。

厄文 運動家

延伸閱讀

NBA／新賽季不強制球員打疫苗 但厄文客場能否解禁未討論

NBA／外媒傳厄文仍是湖人交易首選 希爾德、葛登僅備案

NBA／無關杜蘭特去留 紐約媒體稱厄文仍想待籃網

NBA／詹皇屬意交易厄文 傳湖人內部仍存分歧意見

相關新聞

MLB／天使相隔1個月連勝 大谷翔平首次對100哩火球敲安

天使隊今天以4：0完封皇家隊，自6月27日之後再次拿下2連勝，大谷翔平3打數1安打，有1分打點，而連續2戰都獲得故意四壞...

MLB／運動家3連戰KO太空人 32個系列賽首次橫掃對手

太空人隊左投厄文（Cole Irvin）今天主宰戰場，對太空人隊先發7局失兩分，以優質內容奪下本季第6勝，更重要是讓球隊...

MLB／張育成代守上場 光芒延長賽贏球中止4連敗

光芒隊今天與金鶯隊鏖戰至延長賽，台將張育成也在10局下代守出賽，只不過沒有打擊機會，光芒隊靠著10局上的2分進帳，以6：...

MLB／薛則生日登板就是猛 勝投被打掉大都會仍橫掃洋基

大都會投手薛則（Max Scherzer）生日當天登板，洋基隊等他退場才開趴，一發追平兩分砲打掉薛則勝投，好在馬提（St...

MLB／葛蘭基兒子希望老爸被敲滿貫砲 因為對手是大谷

「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）在投球時，他的大兒子波特（Bode）竟然希望對手敲出滿貫砲，原因是，站在打擊...

MLB／天使投手群車輪戰封鎖皇家打線 4比0迎2連勝

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使客場續戰堪薩斯市皇家，天使全場動用5名投手車輪戰，壓制皇家打線，終場以4比0完封東道主皇家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。