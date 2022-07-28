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MLB／天使投手群車輪戰封鎖皇家打線 4比0迎2連勝

中央社／ 堪薩斯市27日綜合外電報導
天使先發戎克（Janson Junk）。 路透社
天使先發戎克（Janson Junk）。 路透社

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使客場續戰堪薩斯市皇家，天使全場動用5名投手車輪戰，壓制皇家打線，終場以4比0完封東道主皇家收下2連勝。

路透社報導，天使先發戎克（Janson Junk）主投5局無失分，大聯盟生涯首勝開胡。5局上，鈴木清（KurtSuzuki）敲出左外野二壘安打點燃攻勢，戈瑟蘭（PhilGosselin）掃出右外野三壘安打，鈴木清跑回本壘助隊先馳得點，馬許（Brandon Marsh）再敲安打回第2分。

天使第7局攻勢再起，在馬許擊出三壘安打後，維拉斯奎茲（Andrew Velazquez）接力敲出帶有1分打點的內野安打，大谷緊接擊出一支安打，為天使掃進第4分。

天使繼6月26日至27日戰勝西雅圖水手和芝加哥白襪後，昨天以6比0完封皇家，睽違1個月再度收下2連勝。

皇家先發投手凱勒（Brad Keller）前3局表現優異，第4局面對日籍「二刀流」大谷翔平投出四壞球保送，首次讓打者上壘。

凱勒一路投到第7局，在第7局天使首名打者馬許擊出三壘安打後被換下場。凱勒本場雖繳出6局失3分的優質先發，仍悲情吞下第11敗。

戎克在前5局的投球中表現優異，只讓一名皇家跑者站上得點圈。

此外，天使首席防護員弗羅斯塔德（Mike Frostad）透露，天使球星楚勞特（Mike Trout）生涯可能都要受到背部傷勢所苦，但楚勞特說自己「不擔心」，也強調自己的生涯不會因此結束。

法新社報導，楚勞特因背部痙攣，本月12日起即未出賽，18日被診斷出胸腔發炎，上週接受可體松注射以緩解疼痛。

楚勞特談到外界因為弗羅斯塔德的發言而反應過度時表示：「我想他的意思是說，我必須每天密切注意自己的活動，以避免復發。很感謝所有祝福，不過我的生涯沒有結束。」

「我回到休息室，看到手機訊息爆炸，說我的生涯結束了。我的傷勢在棒球員身上很少見，但只要密切注意就好。」

至於何時能歸隊，楚勞特說這得等到31日的複檢過後再說，不過他的目標是希望今年能再出賽。

天使 皇家

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