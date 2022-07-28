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MLB／國民柯賓又要「挑戰」敗投王 被道奇打爆慘吞14敗

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
Patrick Corbin。 路透社
Patrick Corbin。 路透社

國民隊左投柯賓（Patrick Corbin）又輸了，今天在道奇球場登板先發，只投0.2局就被打爆6分退場，國民終場1：7不敵道奇，無法在客場完成3連戰橫掃，這位悲情投手吞下第14敗仍是大聯盟最慘。

道奇在明星賽後對巨人隊4連戰全勝，一度成為大聯盟勝率最高的球隊，帶著8連勝迎戰大聯盟戰績最爛的國民，卻在3連戰前兩戰以1：4、3：8輸球，今天一開賽就打垮柯賓，讓國民再也無法翻身，雙方本季6次對戰結束，各拿3勝扯平。

柯賓1局下面對道奇開路先鋒貝茲（Mookie Betts）就被揮出二壘打，雖然連續解決兩名打者，接下來投出保送、又被連揮6支安打，在貝茲單局第2安後被換掉，本季戰績掉到4勝14敗。

這位33歲老將本月5場先發吞下4敗，生涯10年250場先發，今天投0.2局更是最慘紀錄，只投45球就退場，國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）說：「他投到第40球，我就有些擔心，不想讓他受到傷害。」

太空人隊39歲老將韋蘭德（Justin Verlander）13勝是大聯盟投手最多，柯賓敗場還超過這個數字，他在去年球季9勝16敗、防禦率5.82，已是大聯盟多敗投手，今年4勝14敗、防禦率6.49，有連續兩季成為敗投王的危機，光是這兩年已吞下30敗。

大聯盟目前共有6人吞下10敗以上，國民另一名投手亞登（Joan Adon）吞下12敗，和紅人隊格林（Hunter Greene）並列第2，皇家隊凱勒（Brad Keller）11敗是美聯最慘。

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