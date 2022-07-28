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MLB／天使相隔1個月連勝 大谷翔平首次對100哩火球敲安

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 路透社
大谷翔平。 路透社

天使隊今天以4：0完封皇家隊，自6月27日之後再次拿下2連勝，大谷翔平3打數1安打，有1分打點，而連續2戰都獲得故意四壞保送，讓他以9次故意四壞領先全大聯盟。

大谷翔平今天續任先發第1棒、指定打擊，首打席敲出游擊方向滾地，4局上選到四壞保送，5局上在2出局、三壘有人時，獲得故意四壞保送。

雖然少了一次建功機會，大谷翔平在7局上沒有錯過，無人出局、三壘有人時，將皇家中繼投手柯曼（Dylan Coleman）投出的一顆100哩速球，敲成帶有1分打點的安打。

有趣的是，這是大谷翔平旅美5年來面對最快球速敲安的一球，原本紀錄是2019年8月28日對決遊騎兵隊時，從克拉斯（Emmanuel Clase）投出的99.8哩球速中敲安。

打線有貢獻，天使投手群表現更不俗，26歲投手楊克（Janson Junk）本季首次先發，就繳出5局無失分成績，被敲4支安打另有8次三振，僅1次保送，加上後續4任牛棚投手聯手完封，楊克收下生涯首勝。

大谷翔平

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