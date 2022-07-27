快訊

每戶罰20萬！老舊公寓強制設管委會 北市1200棟還沒有

余正煌聲明強調未抄襲 林智堅競辦回應了

獨／立委集體收賄爆案外案 親民黨發言人張碩文遭約談

MLB／紅襪有意交易重砲馬丁尼茲 老虎開始清倉大拍賣

聯合新聞網／ 綜合報導
紅襪開放聆聽重砲馬丁尼茲的交易報價。 路透社
紅襪開放聆聽重砲馬丁尼茲的交易報價。 路透社

距離大聯盟交易截止日僅剩一周，除了國民強打少年索托（Juan Soto）是最大焦點，據傳紅襪也開始聆聽重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）的報價，與此同時，重建的老虎也打算清倉大拍賣，任何人都將是交易人選。

25歲的先發左投史庫柏是老虎陣中少數的正資產，球隊也打算榨乾他最後價值換來更多重建籌碼。 路透社
25歲的先發左投史庫柏是老虎陣中少數的正資產，球隊也打算榨乾他最後價值換來更多重建籌碼。 路透社

據《The Athletic》報導，老虎已經做好清倉大拍賣準備，將所有球員都視為交易人選，其中就包括25歲的先發左投史庫柏（Tarik Skubal），本季他繳出7勝8敗，106.2局送出111次三振，防禦率是不俗的3.888，雖然不具王牌特質，但是值得信賴的中段先發輪值，雖然最快要到2026年才有可能進入到自由市場，但老虎打算拿他來換去更多報酬加速重建。在他被端上交易桌後，勢必會影響紅人王牌卡斯提歐（Luis Castillo）與運動家王牌蒙塔斯（Frankie Montas）的交易價碼，成為其他球隊搶不到這2人的備案。

此外據《ESPN》透露，紅襪方面在近日也已開放主砲馬丁尼茲的報價，雖然他長打火力衰退，本季至今僅打出9轟，不過打擊率方面仍維持在接近3成的2成99，OPS方面也有聯盟以上水準的0.843，近日就傳出大都會隊已提出報價，對此紅襪隊總管布倫（Chaim Bloom）坦言：「球隊正在聽取報價，馬丁尼茲是位優秀的球員，我們也還在為季後賽奮鬥。」

至於紅襪隊另外一位交易討論人選波賈茲（Xander Bogaerts），前陣子紅襪隊史退役球星「小巨人」派卓亞（Dustin Pedroia）才向球團喊話，稱他是球隊未來建隊基石，要紅襪盡快綁人續約，今天球團總裁也做出回應，「沒有交易他的打算，無論是內部或外部都沒有」，只是至今仍未提出讓他滿意的續約價碼，就怕季末落得兩頭空下場。

相關新聞

MLB／紅襪有意交易重砲馬丁尼茲 老虎開始清倉大拍賣

距離大聯盟交易截止日僅剩一周，除了國民強打少年索托（Juan Soto）是最大焦點，據傳紅襪也開始聆聽重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）的報價，與此同時，重建的老虎也打算清倉大拍賣，任何人都將

MLB／小熊2016最後奪冠班底 康崔拉斯與哈普相擁告別

大聯盟交易截止日僅剩不到一個禮拜，而小熊隊兩大球星--捕手康崔拉斯（Willson Contreras）與外野手哈普（Ian Happ）兩大主要交易籌碼，在可能是最後一次主場比賽，賽後相互擁抱感性告別

MLB／搶國民索托大戰 傳紅雀與教士是領跑者

國民強打少年索托（Juan Soto）在拒絕國民開出的15年4.4億美元續約後，國民正式開放其他球隊報價，要價是至少得換回4至5名潛力好手，儘管索價誇張，並未讓其他球隊望之怯步，反而還有球隊積極洽談，

MLB／地鐵大戰大都會拔頭籌 阿隆索期待世界大賽再交手

大都會今日在主場迎戰同城的洋基隊，兩隊目前分居美東與國東分區龍頭，這也是著名的「地鐵大戰」，果然迎來滿場4萬多名的觀眾進場，比賽也沒讓人失望，兩隊你來我往互轟，最後大都會靠著較優異的火力以6:3氣走洋

MLB／今日戰績表 藍鳥轟垮紅雀奪7連勝寫紀錄

MLB今日戰績表 海盜 2:4 小熊 馬林魚 2:1 紅人 勇士 6:3 費城人 光芒 3:5 金鶯 紅雀 3:10 藍鳥 守護者 8:3 紅襪 洋基 3:6 大都會(緯來體育台)

MLB／大谷翔平開轟日終於止敗 敲勝利轟又盜三壘

日籍二刀流好手大谷翔平今天專心擔任第1棒、指定打擊，暌違3場開轟又是暌違14場盜壘，幫助天使隊以6：0擊敗皇家隊，大谷中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。