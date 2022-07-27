MLB／搶國民索托大戰 傳紅雀與教士是領跑者

國民強打少年索托（Juan Soto）在拒絕國民開出的15年4.4億美元續約後，國民正式開放其他球隊報價，要價是至少得換回4至5名潛力好手，儘管索價誇張，並未讓其他球隊望之怯步，反而還有球隊積極洽談，傳言紅雀與教士就是搶人大戰中領跑的2支球隊。

據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）透露，如果國民希望在交易截止日前將索托交易，紅雀與教士將最有可能成為他的新東家，此外道奇及洋基兩支爭冠勁旅也都暗潮洶湧，準備上演搶人戲碼。

23歲的索托可說是本次交易大限前最炙手可熱的球員之一，本季出賽95場，打擊三圍0.248/0.404/0.491外加20發全壘打，加上還有2年半控制期，至少可幫新球隊打3次季後賽，也讓今天傷了「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）的洋基蠢蠢欲動，一直是索托交易案的競逐球隊之一。