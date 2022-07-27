MLB／今日戰績表 藍鳥轟垮紅雀奪7連勝寫紀錄
MLB今日戰績表
海盜 2:4 小熊
馬林魚 2:1 紅人
勇士 6:3 費城人
光芒 3:5 金鶯
紅雀 3:10 藍鳥
守護者 8:3 紅襪
洋基 3:6 大都會(緯來體育台)
教士 6:4(10局) 老虎
天使 6:0 皇家
雙城 6:7 釀酒人
白襪 2:1 洛磯
太空人 3:5 運動家
巨人 3:7 響尾蛇
遊騎兵 4:5 水手
國民 8:3 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
00:35 勇士 vs. 費城人
01:10 教士 vs. 老虎
02:10 天使 vs. 皇家
02:10 雙城 vs. 釀酒人
03:10 國民 vs. 道奇
03:10 白襪 vs. 洛磯
03:37 太空人 vs. 運動家
03:40 遊騎兵 vs. 水手
03:40 巨人 vs. 響尾蛇
06:40 馬林魚 vs. 紅人
07:05 光芒 vs. 金鶯
07:07 紅雀 vs. 藍鳥
07:10 守護者 vs. 紅襪
07:10 洋基 vs. 大都會(緯來體育台、愛爾達體育1台)
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