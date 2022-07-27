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MLB／今日戰績表 藍鳥轟垮紅雀奪7連勝寫紀錄

聯合新聞網／ 整理
藍鳥靠著史普林格滿貫砲轟垮紅雀，成為美聯史上第一支同季在兩任總教練底下都分別寫下7連勝的球隊。 路透社
藍鳥靠著史普林格滿貫砲轟垮紅雀，成為美聯史上第一支同季在兩任總教練底下都分別寫下7連勝的球隊。 路透社

MLB今日戰績表

海盜 2:4 小熊

馬林魚 2:1 紅人

勇士 6:3 費城人

光芒 3:5 金鶯

紅雀 3:10 藍鳥

守護者 8:3 紅襪

洋基 3:6 大都會(緯來體育台)

教士 6:4(10局) 老虎

天使 6:0 皇家

雙城 6:7 釀酒人

白襪 2:1 洛磯

太空人 3:5 運動家

巨人 3:7 響尾

遊騎兵 4:5 水手

國民 8:3 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:35 勇士 vs. 費城人

01:10 教士 vs. 老虎

02:10 天使 vs. 皇家

02:10 雙城 vs. 釀酒人

03:10 國民 vs. 道奇

03:10 白襪 vs. 洛磯

03:37 太空人 vs. 運動家

03:40 遊騎兵 vs. 水手

03:40 巨人 vs. 響尾蛇

06:40 馬林魚 vs. 紅人

07:05 光芒 vs. 金鶯

07:07 紅雀 vs. 藍鳥

07:10 守護者 vs. 紅襪

07:10 洋基 vs. 大都會(緯來體育台、愛爾達體育1台)

球隊戰績表

太空人 體育

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