MLB／今日戰績表 藍鳥轟垮紅雀奪7連勝寫紀錄

效力響尾蛇小聯盟體系的我國19歲旅美小將林昱珉，在新人聯盟開季23局狂飆41次三振後，被球隊升上1A，將與另一名旅美小將陳聖平當隊友。 左投林昱珉在新人聯盟發揮超強主宰力，出賽7場都是先發，總計

2022-07-27 11:20