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MLB／大聯盟台灣日舊金山初登場 台灣黑熊吉祥物到場助陣

中央社／ 舊金山26日專電
駐舊金山台北經文處處長賴銘琪（左）在台灣黑熊吉祥物陪伴下，26日在奧克蘭運動家隊球場舉辦的台灣日擔任開球嘉賓。 （北加州台灣同鄉聯合會提供）中央社
駐舊金山台北經文處處長賴銘琪（左）在台灣黑熊吉祥物陪伴下，26日在奧克蘭運動家隊球場舉辦的台灣日擔任開球嘉賓。 （北加州台灣同鄉聯合會提供）中央社

奧克蘭運動家隊與北加州3個台灣僑胞社團合作，今天晚上打造出舊金山灣區的第一個大聯盟「台灣日」，觀光局的台灣黑熊吉祥物到場助陣。

奧克蘭運動家隊（Oakland Athletics，簡稱A’s）今晚在主場對休士頓太空人隊。球賽開始時，駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪在台灣黑熊的陪伴下，擔任「台灣日」開球嘉賓。球場大螢幕打出「歡迎台灣日」字樣，為全埸球迷留下深刻的印象。

美國職棒紐約大都會隊舉辦台灣日由來已久，且是美國東岸台灣人一年一度的大盛事，除介紹台灣文化、特色美食也凝聚僑界人心。去年駐美代表蕭美琴開球，賣出破紀錄2350張主題門票，創下美國職棒大聯盟比賽中可供查詢的最多台灣人進場紀錄。

北加州3個台美人社團與奧克蘭運動家隊合作，美西時間26日打造出舊金山灣區的第一個大聯盟台灣日，票供不應求，200多人共襄盛舉。 （北加州台灣同鄉聯合會提供）中央社
北加州3個台美人社團與奧克蘭運動家隊合作，美西時間26日打造出舊金山灣區的第一個大聯盟台灣日，票供不應求，200多人共襄盛舉。 （北加州台灣同鄉聯合會提供）中央社

舊金山舉辦大聯盟台灣日今年是第一次，由北加州台灣同鄉聯合會、舊金山灣區台灣商會以及TLeague共3個當地社團共同主辦。傍晚5時揭序幕，200多名當地僑民在球場停車場舉行Tailgate賽前派隊，隨票附贈「台灣日」紀念球衣、一份熱狗和飲料，飲料選項包括能夠聊慰鄕愁的蘋果西打和黑松沙士。

北加州台灣同鄉聯合會會長林政原告訴中央社記者，台灣日獲得熱烈響應，到最後票供不應求，籌備過程中因為疫情的不確定因素，直到約一個月前才定案。他希望以今年的經驗做為未來更盛大台灣日活動的準備。

今晚的賽事中，運動家隊在第3局打出一支滿壘全壘打，且由參加台灣日的幸運球迷接到一個界外球，現場歡呼「有如為台灣日慶祝」。

運動家 大聯盟 大都會

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