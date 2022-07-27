MLB／小熊2016最後奪冠班底 康崔拉斯與哈普相擁告別

大聯盟交易截止日僅剩不到一個禮拜，而小熊隊兩大球星--捕手康崔拉斯（Willson Contreras）與外野手哈普（Ian Happ）兩大主要交易籌碼，在可能是最後一次主場比賽，賽後相互擁抱感性告別，全場氣氛離情依依。

事實上兩人是小熊2016年僅存的奪冠班底，其中近幾年從現任教頭羅斯(David Ross)手中接下主戰捕手位置的康崔拉斯更是感觸良多，在賽後表示：「當我離開球隊的那一天，我必定會昂首闊步的離開。我從2016年登上大聯盟，從那天起我就用盡全力幫助球隊變好。」

小熊主場球迷舉起標語感謝康崔拉斯。 美聯社

30歲的康崔拉斯16歲就加盟小熊隊，並於2016年隨隊奪下世界大賽冠軍，他的合約將在本季後結束，因此成為交易大限前主角之一，不過無論能否續留芝加哥，康崔拉斯倒是平常心面對：「如果交易沒發生，我會很開心繼續跟隊友一起努力，並做好一名領導者的角色，要是真的被交易，我也會竭盡所能地幫助新球隊奪冠。」

康崔拉斯揮手向主場球迷致意。 路透社

而小熊今日以4:2擊敗海盜，兩大交易主角康崔拉斯與哈普分別先發第2棒指定打擊、第4棒守左外野，輪到2人打擊時，屢次獲得觀眾們的掌聲，感謝他們為芝加哥的付出，而康崔拉斯最後一次打擊時，更是獲得最大喝采，他也在出局下場後擁抱每位隊友。

這其中和他同隊多年的哈普，是在休息區迎接他的最後一人，兩人也相互擁抱接近15秒，哈普感性的說：「我跟康崔拉斯一起比賽很久了，那個擁抱我將永生難忘。」

在交易大限前海盜已無主場賽事，接下來將作客舊金山巨人與聖路易紅雀，康崔拉斯與哈普很有可能無法全程參與這兩個系列賽就會被交易。