聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／小熊2016最後奪冠班底 康崔拉斯與哈普相擁告別
大聯盟交易截止日僅剩不到一個禮拜，而小熊隊兩大球星--捕手康崔拉斯（Willson Contreras）與外野手哈普（Ian Happ）兩大主要交易籌碼，在可能是最後一次主場比賽，賽後相互擁抱感性告別，全場氣氛離情依依。
事實上兩人是小熊2016年僅存的奪冠班底，其中近幾年從現任教頭羅斯(David Ross)手中接下主戰捕手位置的康崔拉斯更是感觸良多，在賽後表示：「當我離開球隊的那一天，我必定會昂首闊步的離開。我從2016年登上大聯盟，從那天起我就用盡全力幫助球隊變好。」
30歲的康崔拉斯16歲就加盟小熊隊，並於2016年隨隊奪下世界大賽冠軍，他的合約將在本季後結束，因此成為交易大限前主角之一，不過無論能否續留芝加哥，康崔拉斯倒是平常心面對：「如果交易沒發生，我會很開心繼續跟隊友一起努力，並做好一名領導者的角色，要是真的被交易，我也會竭盡所能地幫助新球隊奪冠。」
而小熊今日以4:2擊敗海盜，兩大交易主角康崔拉斯與哈普分別先發第2棒指定打擊、第4棒守左外野，輪到2人打擊時，屢次獲得觀眾們的掌聲，感謝他們為芝加哥的付出，而康崔拉斯最後一次打擊時，更是獲得最大喝采，他也在出局下場後擁抱每位隊友。
這其中和他同隊多年的哈普，是在休息區迎接他的最後一人，兩人也相互擁抱接近15秒，哈普感性的說：「我跟康崔拉斯一起比賽很久了，那個擁抱我將永生難忘。」
在交易大限前海盜已無主場賽事，接下來將作客舊金山巨人與聖路易紅雀，康崔拉斯與哈普很有可能無法全程參與這兩個系列賽就會被交易。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言