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MiLB／林子偉3A敲長打 鄭宗哲1A單場雙安

中央社／ 台北27日電
旅美紐約大都會隊台灣野手林子偉今天小聯盟3A出戰堪薩斯市皇家隊，敲出1支二壘安打、貢獻1打點。 林子偉臉書
旅美紐約大都會隊台灣野手林子偉今天小聯盟3A出戰堪薩斯市皇家隊，敲出1支二壘安打、貢獻1打點。 林子偉臉書

旅美紐約大都會隊台灣野手林子偉今天小聯盟3A出戰堪薩斯市皇家隊，敲出1支二壘安打、貢獻1打點；效力海盜1A的鄭宗哲則是單場雙安演出。

大都會隊3A今天與皇家隊3A交手，林子偉今天先發第9棒、守中外野。

林子偉今天3局下在一壘有人情況下，揮出二壘安打帶有1分打點，6局下敲成二壘方向滾地球出局，第8局獲得保送，此役2打數1安打，進帳1打點，另有1次保送，賽後打擊率1成33。

大都會隊第6、8局都有得點圈攻擊的機會，但欠缺適時一擊，最終以1比5落敗。

匹茲堡海盜隊台灣野手鄭宗哲今天在1A出賽，出戰底特律老虎，首局就揮出二壘安打，隨後靠著隊友三壘安打，跑回球隊第一分。

海盜隊第2局展開一輪猛攻，單局灌進6分，包括鄭宗哲在滿壘情況下敲出安打帶有2分打點。

鄭宗哲第3、6局分別吞下三振和擊成內野滾地球出局，此役4打數2安打，進帳2分打點，海盜隊最終以8比5獲勝。

林子偉 大都會

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