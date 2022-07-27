MLB／洋基史丹頓又進傷兵名單 網：不補索托不行了

洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）在上周明星賽勇奪MVP後，本日因左腿阿基里斯腱發炎進入傷兵名單，明星賽前就曾有鄉民表示「搞不好打完就受傷」，最後也真的說中成「神預言」，洋基也立即從3A升上外野手洛卡斯特羅（Tim Locastro）補強戰力。

據外媒報導，史丹頓是在昨日起床後覺得左腿不舒服，球隊因此立即安排MRI檢查，結果確認為左腳阿基里斯腱受傷，對此洋基教頭布恩布恩（Aaron Boone）表示：「他醒來時是真的痛，我們希望傷勢不會太嚴重。」並透露史丹頓將有望在兩到三週內回歸，同時不排除更早歸隊。

32歲的史丹頓本季出賽80場，打擊三圍.228/.309/.498外加24發全壘打及61分打點、攻擊指數0.807的成績，已是近年來相對健康的球季，可惜還是逃不過「玻璃體質」再度進入傷兵名單，眾多網友就表示「看來不補Soto不行了」、「不錯了，明星賽後才去躺」、「每年固定戲碼」等留言。