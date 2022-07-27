快訊

新竹代理市長向味全龍致歉 照片掀網議：球員集體臭臉

確診新冠合併中暑讓他高燒44度 醫師曝如何在炎夏辨別2疾病

MLB／洋基史丹頓又進傷兵名單 網：不補索托不行了

聯合新聞網／ 綜合報導
史丹頓（Giancarlo Stanton）。 美聯社
史丹頓（Giancarlo Stanton）。 美聯社

洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）在上周明星賽勇奪MVP後，本日因左腿阿基里斯腱發炎進入傷兵名單，明星賽前就曾有鄉民表示「搞不好打完就受傷」，最後也真的說中成「神預言」，洋基也立即從3A升上外野手洛卡斯特羅（Tim Locastro）補強戰力。

據外媒報導，史丹頓是在昨日起床後覺得左腿不舒服，球隊因此立即安排MRI檢查，結果確認為左腳阿基里斯腱受傷，對此洋基教頭布恩布恩（Aaron Boone）表示：「他醒來時是真的痛，我們希望傷勢不會太嚴重。」並透露史丹頓將有望在兩到三週內回歸，同時不排除更早歸隊。

32歲的史丹頓本季出賽80場，打擊三圍.228/.309/.498外加24發全壘打及61分打點、攻擊指數0.807的成績，已是近年來相對健康的球季，可惜還是逃不過「玻璃體質」再度進入傷兵名單，眾多網友就表示「看來不補Soto不行了」、「不錯了，明星賽後才去躺」、「每年固定戲碼」等留言。

相關新聞

MLB／張育成回先發敲安還有美技 被讚「解讀很好」

美職光芒隊台將張育成相隔1天出賽繼續先發，擔任第9棒、游擊手，不僅首打席就敲安，5局下還有美技守備演出，被球評稱讚「解讀...

MLB／洋基史丹頓又進傷兵名單 網：不補索托不行了

洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）在上周明星賽勇奪MVP後，本日因左腿阿基里斯腱發炎進入傷兵名單，明星賽前就曾有鄉民表示「搞不好打完就受傷」，最後也真的說中成「神預言」，洋基也

MLB／「雷神」在天使最後一舞？辛德賈德：喜歡待在這裡

天使隊名投「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）今天面對皇家繳出5.2局失1分好投，然而球隊不僅牛棚放火，打線也不給力，最終天使以0：7慘敗給皇家，辛德賈德也苦吞本季第8敗。美媒則就雷神有無被交易可能性進行討論。

MLB／將於3A投復健賽最終戰 狄葛隆料仍將本季重返

美國職棒大聯盟MLB紐約大都會表示，陣中賽揚強投狄葛隆將在3A投最後1場復健賽，總教練休瓦特指出，若狄葛隆下一場復健賽投...

MLB／「怎能爛成這樣？」 天使打擊疲軟、牛棚爆炸還煮粥

7月份至今僅拿下3勝的天使今起作客美聯戰績倒數第三的皇家進行3連戰，這對「難兄難弟」開賽前5局都未攻下任何分數，直到6局下皇家隊率先打破鴨蛋，天使隊牛棚宛如一瀉千里，打線也未振作，終場0：7不敵皇家。大聯盟記者見狀忍不住感嘆：「天使怎麼可以爛成這樣？」

MLB／美國隊添中線戰力 紅襪「故事哥」宣布要打經典賽

繼先前天使隊球星楚奧特（Mike Trout）宣布參加明年的世界棒球經典賽並擔任「美國隊長」後，紅襪隊明星二壘手史托瑞（Trevor Story）也確定將披上美國隊戰袍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。