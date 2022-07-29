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MLB／今日戰績表 天使大谷翔平6局飆11K仍失兩分對遊騎兵吞下敗投

聯合新聞網／ 整理
天使大谷翔平6局飆11K仍失兩分對遊騎兵吞下敗投。 法新社
天使大谷翔平6局飆11K仍失兩分對遊騎兵吞下敗投。 法新社

MLB今日戰績表

馬林魚 7：6 紅人

光芒 0：3 金鶯

皇家 0：1 洋基

費城人 8：7 海盜

老虎 3：5 藍鳥

守護者 2：4 紅襪

水手 2：4 太空人

道奇 13：0 洛磯

遊騎兵 2：3 天使

小熊 2：4 巨人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

06:40 金鶯 vs. 紅人

06:40 大都會 vs. 馬林魚

07:05 皇家 vs. 洋基

07:05 費城人 vs. 海盜

07:05 紅雀 vs. 國民

07:07 老虎 vs. 藍鳥

07:10 守護者 vs. 光芒(愛爾達體育1台)

07:10 釀酒人 vs. 紅襪

07:20 響尾蛇 vs. 勇士

08:10 運動家 vs. 白襪

08:10 水手 vs. 太空人

08:40 道奇 vs. 洛磯

09:38 遊騎兵 vs. 天使(華視)

09:40 雙城 vs. 教士

10:15 小熊 vs. 巨人

球隊戰績表

太空人 體育

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