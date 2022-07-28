MLB／今日戰績表 大都會馬提再見安地鐵大戰中橫掃洋基

今天的「地鐵大戰」洋基再度輸球，2戰遭大都會橫掃，不過今天傳出他們以3名小聯盟新秀向皇家換來明星外野手班寧坦迪（Andrew Benintendi）的消息，以補強外野手戰力。然而一則以喜一則以憂，憂的是班寧坦迪未打疫苗，9月份他可能無法前往多倫多進行與藍鳥的3連戰。

2022-07-28 15:47