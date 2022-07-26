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MLB／「雷神」在天使最後一舞？辛德賈德：喜歡待在這裡

聯合新聞網／ 綜合報導
「雷神」辛德賈德被臆測是天使季中交易可能送出的人選。 美聯社
「雷神」辛德賈德被臆測是天使季中交易可能送出的人選。 美聯社

天使隊名投「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）今天面對皇家繳出5.2局失1分好投，然而球隊不僅牛棚放火，打線也不給力，最終天使以0：7慘敗給皇家，辛德賈德也苦吞本季第8敗。美媒則就雷神有無被交易可能性進行討論。

與季後賽漸行漸遠的天使先前已表明不會交易大谷翔平，隊上能「用現在換未來」的選項不多，不過這個休賽季以一年2100萬美元合約加盟天使的辛德賈德倒是球團可考慮的選擇。

下個月將滿30歲的辛德賈德於2020年接受TJ手術，去年在大都會復出，本季來到天使出賽15場皆為先發，成績5勝8敗、防禦率3.83，80局的投球送出64K，直球均速94英哩雖不及術前的98.6英哩，但在投球經驗、變化球搭配上仍有一定水準，對天使本季先發輪值有重要貢獻。

辛德賈德今天被問及可能被交易一事，他提到，先前就已出現諸多臆測，所以自己的確想過這件事，「（如果真的被交易）應該會苦樂參半吧，我喜歡待在這裡的時光，不過現在我不想對外界的猜測多說什麼。若那一刻真的到來，我會知道自己的想法是什麼，但現在，我喜歡自己待的地方、喜歡當天使隊的球員。」

《The Athletic》記者布朗（Sam Blum）則指出，天使要兜售辛德賈德恐怕沒那麼容易，因為他才剛從TJ手術回歸，本季也受益於天使為了讓大谷翔平休息的「6人輪值」而有較長休息時間，如果去別隊大概就沒有這種待遇了。

此外，辛德賈德交易後所剩薪資還有700萬美元，布朗認為，天使若想交易來好選手可能得負擔全部的薪水。

天使 辛德賈德

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