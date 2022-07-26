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MLB／將於3A投復健賽最終戰 狄葛隆料仍將本季重返

中央社／ 紐約25日綜合外電報導
狄葛隆。 美聯社
狄葛隆。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB紐約大都會表示，陣中賽揚強投狄葛隆將在3A投最後1場復健賽，總教練蕭瓦特指出，若狄葛隆下一場復健賽投得不錯，將能趕上球隊這季的比賽。

路透社報導，大都會總教練蕭瓦特（Buck Showalter）上電台節目時說：「狄葛隆今天有丟球，他覺得不錯，但願這狀況（指受傷復健）就快要結束。」

兩度獲象徵大聯盟投手最高榮譽塞揚獎肯定的狄葛隆（Jacob deGrom），自去年7月7日以來就沒有在大聯盟先發。今年4月1日，他又因右肩胛骨出現壓力反應而再度關機。

狄葛隆上週在大都會位於佛羅里達州聖露西港（Port St. Lucie）的春訓基地投了一場模擬賽，但因為他投球的右肩有輕微肌肉痠痛，那次上場比原定時間延後兩天。

在那之前，狄葛隆已經投了3場復健賽，其中包括7月14日在3A先發的比賽，當時他用42球投了4局，丟掉1分。

33歲的迪格隆一直受手臂傷勢所擾，去年先因為手肘問題錯失下半季比賽，自去年7月7日起就沒在大聯盟出賽。4次入選明星賽的狄葛隆本季於4月7日被大都會放到傷兵名單，接著在5月10日被轉放到60天傷兵名單。

大都會 大聯盟 明星賽

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