MLB／「怎能爛成這樣？」 天使打擊疲軟、牛棚爆炸還煮粥

7月份至今僅拿下3勝的天使今起作客美聯戰績倒數第三的皇家進行3連戰，這對「難兄難弟」開賽前5局都未攻下任何分數，直到6局下皇家率先打破鴨蛋，天使隊牛棚宛如一瀉千里，打線也未振作，終場0：7不敵皇家。大聯盟記者見狀忍不住感嘆：「天使怎麼可以爛成這樣？」

天使今天推出「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）掛帥先發，前5局他被敲4安、投出1次保送未失分，6局下兩出局後遭遇小亂流，讓皇家隊靠著內野安打和保送上壘，接著打擊的泰勒（Michael A. Taylor）適時敲安送回壘上跑者，已用96球的辛德賈德也被換下場。

7局下，皇家靠著3支安打、2次保送和暴投、失誤一口氣攻下4分，也為本場比賽定調，梅連德斯（MJ Melendez）8局再無情補上兩分砲，將天使打趴。

天使隊先發投手辛德賈德今天主投5.2局被敲6支安打失1分、送出6K，吞下本季第5敗，防禦率稍稍下降至3.83。接替的牛棚投手盧普（Aaron Loup）、泰普拉（Ryan Tepera）、華倫（Austin Warren）也都「開劇場」各失2分，成為天使本場比賽輸球關鍵因素之一。

前塞揚強投葛蘭基今天面對天使繳出5局無失分好投。 美聯社

天使隊輸球也得歸咎於疲弱的打線，今天他們團隊全場僅打出5安，且這些安打「平均分布」在5個半局，導致天使隊遲遲無法攻下分數。皇家隊先發投手「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）則是主投5局被敲3安、投出1保送、送出5K無失分，雖無緣勝投，但接替的4名牛棚投手皆能力保不失，幫助球隊以7：0完封天使。

天使今天輸球後，7月至今18場比賽只贏了3場，戰績排在美聯倒數第四，只勝過運動家、老虎、皇家。大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）見狀也忍不住在推特開噴：「天使怎麼可以爛成這樣？」