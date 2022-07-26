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MLB／美國隊添中線戰力 紅襪「故事哥」宣布要打經典賽
繼先前天使隊球星楚奧特（Mike Trout）宣布參加明年的世界棒球經典賽並擔任「美國隊長」後，紅襪隊明星二壘手史托瑞（Trevor Story）也確定將披上美國隊戰袍。
29歲的「故事哥」史托瑞去年季後成為自由市場上的游擊大物，他離開待了6年的洛磯，與紅襪簽下6年1億4000萬美元（約新台幣42億元）大約，並從游擊移防二壘。不過他本季整體表現差強人意，出賽81場敲出15轟，打擊三圍.221/.289/.423則是生涯新低，美國時間7月14日他因右手挫傷被放入10天傷兵名單。
原定2021年舉型的經典賽因疫情停辦，上一回的經典賽已得回溯至2017年，2023年確定復辦，世界強權美國本屆與加拿大、哥倫比亞、墨西哥和一支資格賽隊伍被分在C組，他們在2017年擊敗波多黎各首度封王，明年將尋求二連霸。
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