MLB／傷了外野金手套、明星捕手 光芒教頭證實2人本季報銷
光芒隊教頭凱許（Kevin Cash）今天證實，陣中金手套外野手基爾邁爾（Kevin Kiermaier）和明星捕手祖尼諾（Mike Zunino）確定本季因傷報銷，這對目前排在「美東火藥庫」第三的光芒隊戰力可能造成影響。
3屆金手套得主基爾邁爾本季出賽63場，繳出7轟、22分打點、打擊率.228的成績，另有6次盜壘成功。32歲的他自美國時間7月9日後，就因左臀傷勢未再出賽，先前他本人也表示，自己很可能會錯過他剩餘的例行賽賽事。而據《美聯社》報導，凱許透露基爾邁爾將在幾週內動刀。
上季打出生涯新高33轟、入選明星賽的組尼諾今年則狀況不佳，出賽36場打擊率僅.148、敲5發全壘打。自美國時間6月9日後，他就因為左肩問題沒有出賽，接下來也將進行胸廓出口症候群的手術。
除了基爾邁爾和朱尼諾外，光芒隊傷兵還有游擊手法蘭柯（Wander Franco）、外野手馬格特（Manuel Margot），投手安德森（Nick Anderson）、巴茲（Shane Baz）和葛拉斯諾（Tyler Glasnow）等人。
光芒今天以1：5不敵金鶯，戰績來到52勝44敗，在美聯東區排名第三，和第二名、同時也是美聯外卡龍頭的藍鳥有著1場勝差，與美東龍頭洋基的勝差則高達13場。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言