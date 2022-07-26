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MLB／傷了外野金手套、明星捕手 光芒教頭證實2人本季報銷

聯合新聞網／ 綜合報導
光芒隊外野手基爾邁爾。 美聯社
光芒隊外野手基爾邁爾。 美聯社

光芒隊教頭凱許（Kevin Cash）今天證實，陣中金手套外野手基爾邁爾（Kevin Kiermaier）和明星捕手祖尼諾（Mike Zunino）確定本季因傷報銷，這對目前排在「美東火藥庫」第三的光芒隊戰力可能造成影響。

3屆金手套得主基爾邁爾本季出賽63場，繳出7轟、22分打點、打擊率.228的成績，另有6次盜壘成功。32歲的他自美國時間7月9日後，就因左臀傷勢未再出賽，先前他本人也表示，自己很可能會錯過他剩餘的例行賽賽事。而據《美聯社》報導，凱許透露基爾邁爾將在幾週內動刀。

上季打出生涯新高33轟、入選明星賽的組尼諾今年則狀況不佳，出賽36場打擊率僅.148、敲5發全壘打。自美國時間6月9日後，他就因為左肩問題沒有出賽，接下來也將進行胸廓出口症候群的手術。

光芒隊捕手祖尼諾。 美聯社
光芒隊捕手祖尼諾。 美聯社

除了基爾邁爾和朱尼諾外，光芒隊傷兵還有游擊手法蘭柯（Wander Franco）、外野手馬格特（Manuel Margot），投手安德森（Nick Anderson）、巴茲（Shane Baz）和葛拉斯諾（Tyler Glasnow）等人。

光芒今天以1：5不敵金鶯，戰績來到52勝44敗，在美聯東區排名第三，和第二名、同時也是美聯外卡龍頭的藍鳥有著1場勝差，與美東龍頭洋基的勝差則高達13場。

光芒

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