MLB／被問最愛的美國食物？大谷翔平秒答舉動笑翻全場

大聯盟明星賽在上周落幕，連兩年皆入選的「二刀流」大谷翔平，在明星賽期間被媒體問到最愛吃的美國食物，他毫不猶豫回答「In-N-Out（美國知名速食店）」，引發全場爆笑。

投手大谷、打者翔平連續兩年都獲選明星賽，不過投手大谷為了下半季為天使登板婉拒，僅專注做好打者翔平的角色，日前天使釋出大谷和楚奧特（Mike Trout）在明星週的幕後花絮影片，有媒體問大谷，「最喜歡的美國食物是？」大谷連思考都不用、也不用透過翻譯，直接秒答「In-N-Out」，頓時讓現場媒體笑翻。

「In-N-Out Burger」是美西起家的知名速食店，且只有在美西有分店，也是許多台灣名人的最愛。沒想到大谷翔平也是「In-N-Out」愛好者，對此許多球迷表示，「果然是加州人」、「原來大谷也喜歡In-N-Out」、「天使應該要考慮只要大谷贏球，就送免費的In-n-Out漢堡」。