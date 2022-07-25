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MLB／見弟弟敲安好激動！勇士湯普森和滿場球迷一起嗨

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森弟弟敲安，哥哥跟著慶祝。 美聯社
湯普森弟弟敲安，哥哥跟著慶祝。 美聯社

道奇今在主場迎戰巨人，其中陣中先發左外野手T.湯普森（Trayce Thompson）單場4打數2安打、帶有2分打點，好表現讓在現場觀賽的哥哥、NBA勇士球星K.湯普森（Klay Thompson）拍案叫絕，尤其在7局下看到胞弟敲出打點的剎那，K.湯普森激動地站起來跳舞，終場道奇也以7:4擊敗巨人。

2015年T.湯普森從白襪升上大聯盟，季後被交易至道奇，並在2016年打出生涯年，出賽80場繳出生涯單季新高的13轟、32分打點，但過去幾年卻在不同球隊輾轉流連討生活，直到上個月道奇為填補明星外野手貝茲（Mookie Betts）受傷的空缺，向老虎以現金換來同為右打的外野手湯普森應急。

今天巨人作客道奇，雖然所屬球隊勇士是在舊金山球隊，但K.湯普森心仍向自己弟弟，特地到現場替道奇加油，賽前他先在IG限時動態放上自己喝啤酒的影片，並說「我愛棒球賽季」。

隨後弟弟T.湯普森在7局上，敲出一發二壘安打把隊友孟西（Max Muncy）送回本壘，並將領先分數擴大至7比4，K.湯普森當下興奮地手舞足蹈、在原地轉圈圈，還和一旁不認識的球迷相互擊掌。

湯普森替弟弟加油激動的模樣也吸引許多球迷關注，紛紛在影片下方留言，「真的很難去討厭這傢伙」、「湯普森完美詮釋在球場喝啤酒的下場」、「舊金山球迷不要看」、「兩個湯普森都在自己的城市大放異彩」。

舊金山

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