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MLB／道奇橫掃巨人拚出8連勝 勝率超前洋基千分之一

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
蘭布（右）7局下關鍵二壘打攻下超前分，助道奇4連戰橫掃巨人。 路透
蘭布（右）7局下關鍵二壘打攻下超前分，助道奇4連戰橫掃巨人。 路透

道奇隊左投克蕭（Clayton Kershaw）今天只投4.1局失4分退場，但牛棚5人穩住局面，7局下蘭布（Jake Lamb）關鍵二壘打攻下超前分，終場以7：4擊巨人隊，4連戰橫掃對手。

大聯盟本季賽事開打後，洋基隊幾乎穩居龍頭，目前66勝31敗，仍是勝場數最多的球隊；但道奇最近拚出8連勝、近21戰19勝，戰績升至64勝30敗，勝率6成81已經超越洋基，領先千分之一，成為大聯盟勝率最高的球隊。

道奇6月11日到13日在舊金山對巨人3連戰遭清盤，這次在洛杉磯完全討回面子，隊史第3次在主場4連戰橫掃巨人，本季對戰9場取得6勝。

克蕭今天投不滿5局，退場時已用掉94球，被揮出5支安打，包括5局上拉夫（Darin Ruf）兩分砲，遭追成4：4平手，挑戰本季第8勝無關勝敗。

克蕭只投4.1局失4分退場，挑戰第8勝得等下一次登板。 美聯社
克蕭只投4.1局失4分退場，挑戰第8勝得等下一次登板。 美聯社

道奇7局下攻下3分奠定江山，5名後援投手吃下4.2局，只被揮出兩支安打，「守護神」金布洛爾（Craig Kimbrel）9局上被安打1支、三振1次，拿到本季第17場救援成功。

道奇目前仍是國聯唯一60勝以上的球隊，在國聯西區領先排名第2的教士隊11.5場勝差。

道奇 巨人 Clayton Kershaw

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