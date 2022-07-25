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MiLB／李灝宇挨陳柏毓2K揮致勝一擊 鄭宗哲單場1安2打點

中央社／ 台北25日電
陳柏毓。 聯合報系資料照／記者陳宛晶攝影
陳柏毓。 聯合報系資料照／記者陳宛晶攝影

美國職棒小聯盟1A賽事海盜隊今天與費城人隊交手，3台將同場先發，海盜隊陳柏毓先發5局飆失2分、無關勝敗，海盜隊鄭宗哲單場1安2打點，費城人隊李灝宇吞2K但也敲出勝利打點。

美國職棒小聯盟1A賽事匹茲堡海盜隊與費城人隊交手，海盜隊先發投手為陳柏毓，鄭宗哲先發打1棒、守游擊，費城人隊李灝宇先發打1棒、守三壘。

陳柏毓首局讓對手3上3下、三振李灝宇，2局先被敲出二壘打，2人出局後被敲出安打失掉1分，3局先投出四壞保送、暴投，接著再三振李灝宇，但被敲出高飛犧牲打再掉1分。

陳柏毓4局讓打者3上3下，5局被首名打者敲出安打，接著讓打者敲出二壘方向滾地球、三振，再對上李灝宇，讓他敲出游擊方向飛球出局。

比賽6局打完海盜隊0比2落後，7局靠著保送、安打、保送，鄭宗哲適時安打、一棒2分幫助球隊扳平比數；李灝宇前3個打席沒能突破陳柏毓，8局抓準換投時機，隊友先敲出三壘打，1人出局李灝宇適時安打、送回致勝分。

陳柏毓總計用77球投5局，被敲出3支安打，投出6次三振、1次保送，失掉2分責失分，球隊以2比3吞敗、陳柏毓無關勝敗。

鄭宗哲4打數敲出1支安打，貢獻2分打點，也吞下2次三振，一度幫助球隊扳平比數，賽後打擊率2成39；李灝宇單場4打數敲出1支安打，吞下2K都是陳柏毓賞的，貢獻1分打點是勝利打點，賽後打擊率2成87。

陳柏毓 鄭宗哲 李灝宇 小聯盟

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