快訊

馬斯克回應了 斥緋聞報導鬼扯！說昨晚還跟布林參加派對

媒體人點出本報一張照片 揭露林智堅論文門關鍵證據

姐弟同住電費僅110元 台北男曝「住家天然優勢+好習慣」：去年只繳59元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／第37轟出爐坐穩美聯雙冠王 賈吉想拚3成打擊率

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
賈吉本季第37轟出爐，坐穩大聯盟全壘打王。 美聯社
賈吉本季第37轟出爐，坐穩大聯盟全壘打王。 美聯社

「法官」賈吉（ Aaron Judge）近況火熱，今天對金鶯隊之戰3局上轟出兩分砲，本季第37轟出爐，坐穩大聯盟全壘打王，81分打點也是美聯第1，洋基終場6：0獲勝。

洋基在明星賽後連輸太空人兩場，接著對金鶯3連戰搶下兩勝，本季32個系列賽贏了22個，本季戰績66勝31敗仍是美聯最佳，賈吉說：「贏得系列賽總是很重要，球隊狀況有好有壞，贏球不是理所當然的事，絕對不能掉以輕心。」

賈吉3局上面對金鶯先發投手克里默（Dean Kremer），揮出左外野456英尺兩分砲，也是近9戰第7轟；他對金鶯3連戰合計13個打數出現8支安打，包括3支全壘打，攻下8分打點，本季打擊率升至2成94。

他表示，看過很多出色的打者，普荷斯（Albert Pujols）、卡布雷拉（Miguel Cabrera）不但打擊率超過3成，還有長打火力，自己的目標就是3成以上，會繼續努力。

洋基先發投手柯特斯（Nestor Cortes）投6局被揮出6支安打，飆出7次三振，奪下本第8勝。

金鶯在明星賽前46勝46敗，在美聯東區排名墊底，但同區5隊勝率都達5成，被喻為沒有任何弱隊；金鶯近3天在巴爾的摩主場對洋基1勝2敗後，戰績掉到47勝48敗，暫時脫離5成行列。

賈吉 洋基 金鶯

延伸閱讀

MLB／洋基教頭又因好球帶被趕出場 最大受害者賈吉淡然以對

MLB／願意重啟談判？ 賈吉：若在球季結束前續約很棒

MLB／賈吉第30轟打邦威滿貫砲 躍居美聯雙冠王

MLB／全壘打王賈吉提前換約？洋基大老闆說話了

相關新聞

MLB／第37轟出爐坐穩美聯雙冠王 賈吉想拚3成打擊率

「法官」賈吉（ Aaron Judge）近況火熱，今天對金鶯隊之戰3局上轟出兩分砲，本季第37轟出爐，坐穩大聯盟全壘打王...

MLB／比起是否賣在高點 美媒：天使不想承擔「賣大谷」惡名

交易大限前夕，天使隊遲未將大谷翔平上架開賣，甚至已有報導天使拒絕多隊詢價，The Athletic分析天使不是不賣、只是...

MLB／開轟慶祝被嗆小丑 國民外野手乾脆戴大紅鼻子回應

昨天開轟後目送小白球出牆，國民隊外野手羅伯斯（Victor Robles）遭嗆是小丑，今天他在賽前直接戴上小丑的紅鼻子，...

MLB／大谷未投球之戰14連敗畫句點 天使終於有其他勝利投手

「投手大谷」沒有出賽的比賽，天使隊已經吞下14連敗，直到今天終於畫下句點，以9：1擊敗勇士隊，先發投手德梅斯（Reid ...

MLB／紅襪前重砲歐提茲 正式進入棒球名人堂

曾效力美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪的退役重砲歐提茲（David Ortiz）今天正式進入棒球名人堂（Baseball H...

MLB／紐約雙雄都想要索托 國民獅子大開口3名農場大物

23歲的國民隊少年強打索托（Juan Soto）先前拒絕球團開出的15年4.4億美元史上最大約，國民也決定將他放上交易桌。據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，紐約雙雄洋基、大都會都曾和國民交涉，但交易籌碼需要3名農場大物，因此談判也一直遲遲未有進展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。