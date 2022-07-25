MLB／比起是否賣在高點 美媒：天使不想承擔「賣大谷」惡名

交易大限前夕，天使隊遲未將大谷翔平上架開賣，甚至已有報導天使拒絕多隊詢價，The Athletic分析天使不是不賣、只是時候未到，球團老闆莫瑞諾（Arte Moreno）不在意是否賣在高點，更不想承擔「賣掉大谷的那個人」惡名。

大谷將在2023年球季後成為自由球員，以天使目前的頹勢，大谷赴美後連續5年沒有季後賽可打的機率極高，許多聲音都力促天使趁現在交易大谷，將是他的交易價值最大化之際，但天使的態度尚不明朗。

相較於國民隊開賣索托（Juan Soto），開價換回至少5名球員，以當紅球星換未來基石，但天使顯然對「未來」不感興趣，他們要的是「現在」。The Athletic作家羅森索（Ken Rosenthal ）直指，若天使要換，將會尋求球技已臻成熟的大聯盟球員，而非農場潛力新秀，因為他們的目標是盡快重返季後賽，而不是重建。

報導中直言，「這對天使長遠來說是最好的策略嗎？或許不是，但這不是莫瑞諾的球隊第一次示範眼光短淺。」

此外，若天使等到大谷約滿後走人， 莫瑞諾可用出價比不過對手一筆帶過，避免外界的過多責難，總經理梅納西（Perry Minasian）也可避免被貼上「換走大谷的那個GM」標籤。

報導中也提到，若天使最終決定交易大谷，最可能的時間點將是在今年球季之後，屆時其他球隊也能端出較好的球星菜色。