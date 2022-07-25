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MLB／比起是否賣在高點 美媒：天使不想承擔「賣大谷」惡名

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平將在2023年球季後成為自由球員，許多聲音都力促天使趁現在交易價值最大化之際用他換來更多可用之兵。 路透
大谷翔平將在2023年球季後成為自由球員，許多聲音都力促天使趁現在交易價值最大化之際用他換來更多可用之兵。 路透

交易大限前夕，天使隊遲未將大谷翔平上架開賣，甚至已有報導天使拒絕多隊詢價，The Athletic分析天使不是不賣、只是時候未到，球團老闆莫瑞諾（Arte Moreno）不在意是否賣在高點，更不想承擔「賣掉大谷的那個人」惡名。

大谷將在2023年球季後成為自由球員，以天使目前的頹勢，大谷赴美後連續5年沒有季後賽可打的機率極高，許多聲音都力促天使趁現在交易大谷，將是他的交易價值最大化之際，但天使的態度尚不明朗。

相較於國民隊開賣索托（Juan Soto），開價換回至少5名球員，以當紅球星換未來基石，但天使顯然對「未來」不感興趣，他們要的是「現在」。The Athletic作家羅森索（Ken Rosenthal ）直指，若天使要換，將會尋求球技已臻成熟的大聯盟球員，而非農場潛力新秀，因為他們的目標是盡快重返季後賽，而不是重建。

報導中直言，「這對天使長遠來說是最好的策略嗎？或許不是，但這不是莫瑞諾的球隊第一次示範眼光短淺。」

此外，若天使等到大谷約滿後走人， 莫瑞諾可用出價比不過對手一筆帶過，避免外界的過多責難，總經理梅納西（Perry Minasian）也可避免被貼上「換走大谷的那個GM」標籤。

報導中也提到，若天使最終決定交易大谷，最可能的時間點將是在今年球季之後，屆時其他球隊也能端出較好的球星菜色。

大谷翔平 天使

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