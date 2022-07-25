MLB／大谷未投球之戰14連敗畫句點 天使終於有其他勝利投手

「投手大谷」沒有出賽的比賽，天使隊已經吞下14連敗，直到今天終於畫下句點，以9：1擊敗勇士隊，先發投手德梅斯（Reid Detmers）成為天使近27天來第一個不是名為「Ohtani」的勝投；「打者翔平」此役擔任首棒4打數沒有安打，只靠1次保送上壘、跑回1分。

天使此役開賽就有猛攻，首局在大谷的飛球出局之後，瓦德（Taylor Ward）以陽春砲為天使首開紀錄，開啟天使以6安打、灌進5分的攻勢，打了一輪後輪回大谷棒次，單局貢獻兩個出局數當好人。

天使第4局再灌3分，大谷為該局首位打者，先是連續4顆壞球保送上壘，接下來瓦德、倫吉佛（Luis Rengifo）都敲安打，護送大谷跑回天使的第5分。

天使近期輸到窮困潦倒，6月29日到7月24日期間吞下3勝15敗，其中大谷先發投球的比賽為3勝1敗，其餘場次則是14戰全敗，直到今天贏球，僅是天使近27天所贏的第一場不是「投手大谷」登板的比賽。

德梅斯以先發5局被敲3安打、失2分取得本季第3勝，也是天使近27天來大谷以外的唯一勝利投手，他也坦言球隊在這段時間確實打得很辛苦，但棒球永遠都有明天，「每個人來到球場，就帶著新的一天的心情去面對比賽，我們並未感到沮喪，而是持續上場打好比賽。」