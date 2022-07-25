MLB／紅襪前重砲歐提茲 正式進入棒球名人堂

曾效力美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪的退役重砲歐提茲（David Ortiz）今天正式進入棒球名人堂（Baseball Hall of Fame），過去他以強大火力幫助紅襪贏得3座世界大賽冠軍。

歐提茲在大聯盟闖盪20個球季，擔任一壘手和指定打擊，生涯打擊率2成86，敲出541發全壘打並有1768分打點。

歐提茲效力紅襪長達14個球季，期間10度入選大聯盟全明星賽，且曾在2006年球季擊出54轟，成為紅襪隊史單季全壘打紀錄保持者。紅襪於2017年把歐提茲的球衣背號34號列入球隊退役號碼。

來自多明尼加的歐提茲曾幫助紅襪贏得2004年世界大賽冠軍，結束球隊長達86年的冠軍荒，之後又奪下2007年和2013年世界大賽冠軍。

歐提茲在取得候選資格的第一年就拿到77.9%選票，跨過入選棒球名人堂得票率需達75%以上的門檻。

46歲的歐提茲正式進入名人堂後，他談到自己效力紅襪的時期：「我的隊友一直在我身邊支持著，這是我永遠心存感激的事情。」