MLB／紐約雙雄都想要索托 國民獅子大開口3名農場大物
23歲的國民隊少年強打索托（Juan Soto）先前拒絕球團開出的15年4.4億美元史上最大約，國民也決定將他放上交易桌。據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，紐約雙雄洋基、大都會都曾和國民交涉，但交易籌碼需要3名農場大物，因此談判也一直遲遲未有進展。
海曼提到，洋基和大都會都對索托頗感興趣，不過預估國民的開價相當高，想得到索托，洋基可能得送出最具潛力的3位新秀：游擊大物沃爾普（Anthony Volpe）和培拉薩（Oswald Peraza）以及多明奎茲（Jasson Dominguez）。
大都會則可能得交出艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）、巴堤（Brett Baty）和莫里西奧（Ronny Mauricio）。一下子失去3名農場大物的代價實在太大，也難怪洋基、大都會和國民的談判進度都沒有新進展。
而《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）則指出，有多支球隊表示，國民對於送出索托開價4至5名頂級新秀，交易包裹內甚至有低年資的大聯盟球員。而國民的態度也相當明顯，他們沒打算要討價還價，願意接受的球團就來，不願意的就免談。
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