MLB／基特祝「50歲生日快樂」 42歲沙巴西亞哭笑不得
前洋基隊名投沙巴西亞（CC Sabathia）21日度過42歲生日，他的好兄弟基特（Derek Jeter）也在推特發文祝福，但他卻刻意寫成「50歲生日快樂」，令沙巴西亞哭笑不得地表示要刪掉基特的帳戶。
2009年至2014年，沙巴西亞和基特一起在洋基度過了6個球季，兩人的交情也非常好，今年初基特辭去馬林魚的管理職時，沙巴西亞也曾站出來替好友發聲，直指基特竭盡所能建立了一個非常好的團隊，農場組織也很棒，並將矛頭指向不願意花錢的其他球團高層。
48歲的基特也於第一時間在推特放上兩人過往洋基時期「說悄悄話」的照片，並寫道：「兄弟，50歲生日快樂！」大開沙巴西亞的年齡玩笑。
沙巴西亞則放上笑到哭的表情符號回應：「謝謝你兄弟，我現在就要去把你的帳戶刪掉......回去看你的紀錄片啦！」接著再發一篇貼文澄清：「我不是50歲......」。
《ESPN》上周推出紀錄片《The Captain》，內容講述基特的成長故事與棒球生涯。
🤣🤣🤣 👴🏾 Thank you my brother @derekjeter!! I’m bout to come over there and delete your account…now go back to watching your doc (it’s fire btw)… https://t.co/LG5NXpFPA3— CC Sabathia (@CC_Sabathia) 2022年7月21日
I’m not 50 cuz…FOH 🤣🤣🤣— CC Sabathia (@CC_Sabathia) 2022年7月21日
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