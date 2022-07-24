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MiLB／林子偉敲3A出賽敲1安 中止連6戰無安打

中央社／ 台北24日電
林子偉。聯合報系資料照
林子偉。聯合報系資料照

旅美大都會隊野手林子偉今天小聯盟3A出賽，總計4打數敲出1安、中止連6場出賽無安打；費城人隊小聯盟1A野手李灝宇、海盜隊1A野手鄭宗哲同場出賽，各敲1支安打。

美國職棒紐約大都會隊台灣好手林子偉7月回到小聯盟3A出賽，今天與波士頓紅襪隊3A交手，林子偉先發打8棒、守二壘。

林子偉2局敲出三壘方向滾地球出局，5局吞下三振，6局也吞下三振，9局敲出三壘方向安打，總計4打數敲出1支安打，賽後打擊率1成29；大都會隊團隊敲出6支安打，比紅襪少2支，但得分效率佳，終場以7比3拿勝。

費城人隊小聯盟1A今天與匹茲堡海盜隊1A交手，兩名台將海盜隊鄭宗哲、費城人隊李灝宇都先發打1棒、守二壘。

鄭宗哲1局上敲出右外野方向安打、盜上二壘，李灝宇1局下遭觸身球保送，鄭宗哲3局上吞下三振，李灝宇3局下敲出左外野方向安打，鄭宗哲5局上敲出左外野方向飛球出局，李灝宇5局下敲出二壘方向滾地球出局。

鄭宗哲7局上選到保送上壘，李灝宇7局下則吞下三振。鄭宗哲總計3打數敲出1支安打，保送、三振各1次，還有1得分，跑出本季第18盜，連2場出賽有安打，賽後打擊率2成38。

李灝宇3打數敲出1支安打，吞下1次三振、有1得分，也是連2場出賽敲安，賽後打擊率2成88；海盜隊終場以7比3拿下勝利。

鄭宗哲 林子偉

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