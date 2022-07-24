MLB／單場4顆99哩速球 韋蘭德：回到年輕版的我

太空人隊39歲老將韋蘭德（Justin Verlander）今天在客場對水手隊之戰先發7局只失1分，更猛的是，投到第7局還有99哩球速，上一次他單場投出4顆99哩速球已是30歲時的事。

太空人隊今天以3：1擊敗水手隊，7局下韋蘭德遭桑塔納（Carlos Santana）轟出陽春砲而掉分，接著又遇到二、三壘有人危機，面對羅利（Cal Raleigh）他開始把球速往上催，前2顆99哩速球被敲成界外，最後99哩速球成功三振。

面對下一棒路易斯（Kyle Lewis），韋蘭德又投出99哩球速，雖然保送形成滿壘，但仍三振掉海格底（Sam Haggerty），守住1分領先。

單場4顆99哩速球，韋蘭德上次辦到是2013年9月8日的比賽，當時他還30歲、效力老虎隊，去年經歷過韌帶重建手術（Tommy John）的韋蘭德如今又回春。

「自從手術之後，我感覺越來越好。」韋蘭德說：「好久沒有這樣的感覺，就是棒，好像回到年輕版本的自己，過去幾年，我總覺得有點力不從心。」

不過99哩還是超越韋蘭德自己預期，「我沒想到這麼快，想說有個95哩左右就不錯，或偶爾跳到96、97哩，這樣就很滿意了，但上一場先發後，我有做了些調整，結果感覺變得更好。」

明星賽前一場先發，韋蘭德球速輕鬆投到97、98哩後，心想：「太有趣了，看看我能投到多快。」結果飆出99哩，今天他不僅投到99哩，還維持了一陣子，忍不住回頭看球速時，他當下心想：「其實希望是100哩，但OK啦。」