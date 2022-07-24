MLB／日本年輕強投輩出 達比修有：我去經典賽只會扯後腿
教士隊日籍投手達比修有昨（23日）面對國聯東區龍頭大都會先發7局僅失1分，勇奪本季第9勝。被問到有沒有意願參加明年的經典賽，達比修有謙虛地表示，日本近年來年輕強投輩出：「我去打只有扯後腿的份而已。」
達比修有昨技壓大都會隊塞揚強投薛則（Max Scherzer），投7局飆9K、只有1次保送失1分，防禦率下降至3.28。
經典賽將睽違6年後於明年（2023）舉辦，2009年經典賽日本武士隊的奪冠功臣達比修被問到有沒有興趣參加，他卻說：「我應該不用了吧！」35歲的達比修解釋，現在日本隊先發輪值有許多好投手，也都具備堅韌的心理素質：「我去打只有扯後腿的份而已，栗山先生（日本隊監督栗山英樹）大概也不會覺得需要我吧。」
不過，達比修也提到，打經典賽會有很多美好的回憶，如果還有機會的話當然還是會想參加。
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