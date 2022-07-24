MLB／大谷翔平第20轟成空響 天使吞5連敗

大谷翔平昨天先發登板天使隊沒贏球，今天改當「第1棒、指定打擊」，敲出本季第20轟，然而天使隊還是以2：7輸給勇士隊，吞下5連敗。

大谷翔平今天首打席敲出滾地球出局，3局上則敲出右外野安打，但留下殘壘，天使隊1：7落後進入5局上，大谷翔平從萊特（Kyle Wright）手中敲出陽春砲，追到2：7，然而接下來都未能再追加分數。

大谷翔平在7局上敲出飛球出局，此役4打數2安打，包括1轟、1分打點，打擊率上升到2成59，更重要的是集齊20轟門檻。

大谷翔平成為繼松井秀喜之後，第2位連兩季敲出20轟的大聯盟日籍球員，生涯3季達成20轟，有機會挑戰松井秀喜5季20轟（2004、2005、2007、2009、2010年）的紀錄。

勇士隊靠著萊特6局失2分的優質先發，拿下勝利，萊特被敲7支安打但失分不多，另有8次三振；天使先發投手山多瓦（Patrick Sandoval）3局被敲8支安打，丟掉5分，防禦率3.43。