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MLB／39歲韋蘭德強勢壓制水手 成為大聯盟首位13勝投手
太空人隊39歲老將韋蘭德愈戰愈勇，今天在客場對水手隊之戰先發7局只失1分，成為大聯盟第1位投出13勝的投手，幫助太空人3：1贏球、明星賽後4戰全勝。
太空人前天對洋基隊雙重賽都贏，昨天、今天再勝水手，戰績升至63勝32敗，在美聯西區穩居榜首，逐步逼近大聯盟龍頭洋基；至於明星賽前衝出14連勝的水手，在主場對太空人輸掉3連戰前兩戰，仍以51勝44敗暫居同區第2，不過落後達12場勝差。
韋蘭德今天投完前6局完全封鎖水手攻勢，7局下才遭桑塔納（Carlos Santana）轟出陽春砲，用101球完成7局任務，只被揮出4支安打，飆出9次三振，投出5連勝後升至13勝3敗、防禦率1.86。
他去年因為右手肘韌帶重建手術，整季休兵復健，開完刀後球速更快，直球平均96.3英里，比過去高出1.4英里，今天投到第7局最快還有99英里。
光芒王牌投手麥克納漢（Shane McClanahan），目前防禦率1.71暫居美聯首，韋蘭德排名第2，兩人也是美聯「唯二」防禦率低於2的投手。
太空人從6月13日起，最近36場比賽搶下27勝，今天靠韋蘭德強勢演出，讓水手中斷連贏8個系列賽紀錄。
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