MLB／藍鳥28：5痛宰紅襪 得分創隊史紀錄

美國職棒大聯盟MLB多倫多藍鳥今天在客場對上波士頓紅襪，藍鳥打線全面爆發狂敲29安，首棒打者塔比亞（Raimel Tapia）更打出生涯最高單場6打點，終場藍鳥就以28比5大勝。

路透社報導，單場打下28分、擊出29支安打都創下藍鳥隊史紀錄，這也是紅襪隊史單場最多失分的比賽。

藍鳥打者古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）今天擊出追平隊史紀錄的個人單場6安打，並掃進5分打點。揚森（Danny Jansen）則轟出2發全壘打，貢獻生涯最高的單場6分打點。

柴普曼（Matt Chapman）和赫南德茲（TeoscarHernandez）也各轟出一支全壘打。

比賽打完前3局，藍鳥就已經取得10比0的龐大領先優勢，赫南德茲在4局上敲出個人本季第13支全壘打，揚森接著再打出3分砲，將比分擴大到14比0。

紅襪打者瓦茲蓋斯（Christian Vazquez）4局下擊出陽春砲，隊友布萊德雷（Jackie Bradley Jr.）之後又打出個人本季第2轟，進帳2分打點，紅襪稍微拉近比數來到3比14。

但藍鳥在5局上狂轟猛炸，打線接連敲安一口氣奪下11分，揚森又在6局上扛出個人本季第9支全壘打，進帳2分打點，比分來到27比3，終場9局打完藍鳥就以28比5的懸殊比數大勝。

紅襪攻擊端方面，整場拿5分都是用全壘打攻下，除了布萊德雷扛出2分砲、瓦茲蓋斯擊出2發陽春全壘打，瑞夫史奈德（Rob Refsnyder）也敲出一發陽春砲。

藍鳥今天獲勝後，本季例行賽戰績來到51勝43敗，在美國聯盟東區排第3名，僅次紐約洋基和坦帕灣光芒，紅襪戰績則來到48勝46敗，美國聯盟東區排第4名。