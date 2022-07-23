MLB／今日戰績表 達比修技壓薛則奪本季第9勝

洋基今日靠著賈吉雙響砲以7：6擊敗金鶯，戰績持續領跑全聯盟，不過球隊王牌柯爾(Gerrit Cole) 還是向球隊喊話，希望球隊能在交易截止日前做出重大補強，並以自己過往還在太空人時的兩次交易為例。

2022-07-23 15:39