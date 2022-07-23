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MLB／今日戰績表 達比修技壓薛則奪本季第9勝

聯合新聞網／ 整理
達比修以7局4安9K只丟1分的表現，力壓大都會王牌薛則的6局5安8K丟2分，拿下本季第9勝。 美聯社
達比修以7局4安9K只丟1分的表現，力壓大都會王牌薛則的6局5安8K丟2分，拿下本季第9勝。 美聯社

MLB今日戰績表

紅雀 5:9 紅人

小熊 15:2 費城人

馬林魚 8:1 海盜

洋基 7:6 金鶯

教士 4:1 大都會

藍鳥 28:5 紅襪

天使 1:8 勇士

守護者 8:2 白襪

洛磯 5:6(13局) 釀酒人

光芒 7:3 皇家

遊騎兵 4:5 運動家

國民 1:10 響尾蛇

太空人 5:2 水手

巨人 1:5 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 守護者 vs. 白襪

04:10 藍鳥 vs. 紅襪

04:10 太空人 vs. 水手

06:05 小熊 vs. 費城人

06:10 雙城 vs. 老虎

06:40 紅雀 vs. 紅人

07:05 洋基 vs. 金鶯(華視)

07:05 馬林魚 vs. 海盜

07:10 光芒 vs. 皇家

07:10 洛磯 vs. 釀酒人

07:10 教士 vs. 大都會

07:15 巨人 vs. 道奇愛(爾達體育1台)

07:15 守護者 vs. 白襪(雙重戰)

07:20 天使 vs. 勇士(緯來體育台)

08:10 國民 vs. 響尾蛇

09:07 遊騎兵 vs. 運動家

球隊戰績表

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