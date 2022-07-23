MLB／今日戰績表 達比修技壓薛則奪本季第9勝
MLB今日戰績表
紅雀 5:9 紅人
小熊 15:2 費城人
馬林魚 8:1 海盜
洋基 7:6 金鶯
教士 4:1 大都會
藍鳥 28:5 紅襪
天使 1:8 勇士
守護者 8:2 白襪
洛磯 5:6(13局) 釀酒人
光芒 7:3 皇家
遊騎兵 4:5 運動家
國民 1:10 響尾蛇
太空人 5:2 水手
巨人 1:5 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:10 守護者 vs. 白襪
04:10 藍鳥 vs. 紅襪
04:10 太空人 vs. 水手
06:05 小熊 vs. 費城人
06:10 雙城 vs. 老虎
06:40 紅雀 vs. 紅人
07:05 洋基 vs. 金鶯(華視)
07:05 馬林魚 vs. 海盜
07:10 光芒 vs. 皇家
07:10 洛磯 vs. 釀酒人
07:10 教士 vs. 大都會
07:15 巨人 vs. 道奇愛(爾達體育1台)
07:15 守護者 vs. 白襪(雙重戰)
07:20 天使 vs. 勇士(緯來體育台)
08:10 國民 vs. 響尾蛇
09:07 遊騎兵 vs. 運動家
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