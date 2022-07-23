MLB／喊話洋基要有重大補強 柯爾舉2019年葛蘭基為例

洋基今日靠著賈吉雙響砲以7：6擊敗金鶯，戰績持續領跑全聯盟，不過球隊王牌柯爾(Gerrit Cole) 還是向球隊喊話，希望球隊能在交易截止日前做出重大補強，並以自己過往還在太空人時的兩次交易為例。

據《The Athletic》報導，柯爾希望洋基應該考慮所有選擇進行補強：「我認為我們該這樣做，思考所有交易可能性，這是我從球隊高層得到的感覺，事實上每個人也都認為我們該做些甚麼。」

柯爾自己就是過去重磅交易的主角之一，曾在2018年被海盜交易到太空人，而他也以太空人過往在交易大限前的重大補強、2019年從響尾蛇手中搶到塞揚名投「Z魔神」葛蘭基(Zack Greinke)為例，這兩年太空人都拿下分區冠軍，並且在2019年相隔2年後重返世界大賽。

回憶起2019年葛蘭基交易案，柯爾直言這是巨大的一擊，「球隊是在交易截止後才發布消息，原本我們對於球隊豪無作為感到很沮喪，但在當時的教頭辛區( A.J. Hinch)突然說『我們得到葛蘭基』了，休息室氣氛就瞬間改變」。

「像這樣重大的交易，就像是球隊做了賭注跨出一大步，但卻能讓球員產生共鳴提升士氣」，柯爾補充說。

在交易大限前洋基的確蠢蠢欲動，正在策畫「葛蘭基」等級的重棒補強，據報導他們瞄準的目標就是剛拿下全壘打大賽冠軍的國民超級巨星索托(Juan Soto)，而這位23歲的強打確實具有改變比賽的能力，若能能順利搶下，對只領先太空人2.5場的洋基將是注入一劑強心針，或許也是他們本季對戰太空人團隊打擊率僅1成51的最佳解答。