快訊

花蓮富源40.2度高溫！台灣燒成紅番薯 這些地區紫爆

林志穎特斯拉自撞車禍後搶救一天 經紀人7字回最新病況

MiLB／2台將1A同場出賽 李灝宇敲3安、鄭宗哲1安1打點

中央社／ 台北23日電
費城人隊李灝宇單場敲3安包括1支二壘打。 截圖自PhilliesBaseballFan.com推特
費城人隊李灝宇單場敲3安包括1支二壘打。 截圖自PhilliesBaseballFan.com推特

美國職棒小聯盟1A費城人隊今天與海盜隊交手，2名台將同場先發有表現，費城人隊李灝宇單場敲3安包括1支二壘打，海盜隊鄭宗哲3打數敲1安、貢獻1分打點，費城人隊終場以7比6拿勝。

美國職棒小聯盟1A賽事，「台灣怪力男」李灝宇今天擔任費城人隊先發第1棒、守三壘，匹茲堡海盜隊台灣好手鄭宗哲也打第1棒、守游擊。

鄭宗哲1局上吞下三振、李灝宇1局下打出三壘方向滾地球出局，3局上海盜隊0比1落後時，首名打者先選到四壞保送，鄭宗哲敲出右外野方向安打推進，海盜隊再靠著保送、暴投、失誤，單局追回3分、取得3比1領先。

3局下李灝宇率先安打上壘，隊友接連2支安打延續攻勢、加上海盜隊守備有狀況，費城人隊攻下3分、再度要回領先。

鄭宗哲4局上吞下三振，李灝宇4局下壘上有人時適時安打、海盜守備再出狀況，下一棒隊友也補上安打，費城人單局再添2分、取得6比3領先。

海盜隊6局再起攻勢，靠著安打、保送、二壘打先追2分，鄭宗哲高飛犧牲打、送回球隊追平分，但6局下費城人隊靠著李灝宇二壘打開啟攻勢，再靠著安打、滾地球送回致勝分、順利拿下比賽勝利。

鄭宗哲今天總計3打數敲出1支安打，貢獻1分打點、有1得分，賽後打擊率2成37，李灝宇今天單場4打數敲出3支安打，包括1支二壘打、跑回3分，賽後打擊率2成87。

海盜 鄭宗哲

延伸閱讀

MiLB／李灝宇入圍50大新秀遺珠 美媒評價「打擊實力可觀」

MiLB／李灝宇新人聯盟復健賽開轟 劉致榮高階1A先發吞敗

MiLB／「怪力男」李灝宇傷癒復出 復健賽飆長打還演盜壘

MiLB／張弘稜新人聯盟後援勝投 鄭宗哲快腿當功臣

相關新聞

MLB／連5場至少10K超越野茂 大谷單局挨兩轟無緣10勝

天使隊大谷翔平今天先發投出11次三振，超越野茂英雄紀錄締造連5場雙位數三振，然而單局挨了兩轟、掉6分，退場時天使隊以0：...

MLB／平凡飛球變場內滿貫砲 紅襪被藍鳥以美式足球比分痛宰

今天美國職棒藍鳥隊與紅襪隊之戰發生奇特狀況，3局上藍鳥隊塔皮亞（Raimel Tapia）敲出一個平凡無奇的飛球，然而紅...

MLB／讓洋基對戰打擊率不到2成 太空人不偷暗號也能當剋星

昨日太空人在雙重賽橫掃洋基，本季對戰取得5勝2敗優勢，攤開本季對戰數據，本季長期高居聯盟第一的洋基，團隊打擊率竟然僅1成51，寫下洋基隊史最慘紀錄，太空人即使不偷暗號還是能當「洋基剋星」。 據洋

MLB／「波賈茲是紅襪未來基石」 派卓亞要球隊快綁人

紅襪季初未與當家游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）簽下延長合約，本季至今他也繳出打擊率3成16、OPS 0.842的頂級表現，而日前則傳出他在本季結束後，將拒絕2000萬美元的球員選項，這

MiLB／2台將1A同場出賽 李灝宇敲3安、鄭宗哲1安1打點

美國職棒小聯盟1A費城人隊今天與海盜隊交手，2名台將同場先發有表現，費城人隊李灝宇單場敲3安包括1支二壘打，海盜隊鄭宗哲...

MLB／「很難不投給他」 韋蘭德認為大谷翔平該再拿MVP

太空人隊塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）近日表示，太空人陣中正熱烈討論今年的美聯年度MVP獎落誰家，他們認為，合約年打出不凡身手的洋基隊重砲「賈吉」（Aaron Judge）和二刀流表現優異的大谷翔平最有機會獲獎。韋蘭德則透露自己的選擇是大谷，不過他也對天使提出警告。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。