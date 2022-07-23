MLB／「波賈茲是紅襪未來基石」 派卓亞要球隊快綁人

紅襪季初未與當家游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）簽下延長合約，本季至今他也繳出打擊率3成16、OPS 0.842的頂級表現，而日前則傳出他在本季結束後，將拒絕2000萬美元的球員選項，這也讓其他球隊磨刀霍霍，紅襪退役球星派卓亞（Dustin Pedroia）近日就向球隊積極喊話，希望紅襪盡快綁人完成續約。

派卓亞近日在「The Bradfo Sho」這檔Podcast節目上表示：「波賈茲值得一支球隊圍繞著他建隊，他的天賦與態度就是基石的人選，我想下一個能在紅襪待15年的人就是他了。」

前紅襪終結者派柏本（Jonathan Papelbon）也附和前隊友，在推特上發文支持：「紅襪隊有聽到球隊傳奇說的話了嗎？他們會圍繞波賈茲建隊嗎？雖然他鬍子有點白，但這不是因為他老，而是開始有智慧了嗎？」

Are the Red Sox going listen to the greatest player to ever put on a Red Sox jersey and build the team around Bogaerts? He does have grey in his beard now, doesn’t that make him old and wise?! https://t.co/m1CEJe2aSS — Jonathan Papelbon (@TheRealJPap58) July 21, 2022

波賈茲的好友本季曾爆料他打算拒絕2000萬美元的球員選項，在本季結束後跳脫選項追逐更大的合約，消息一出各家球隊都摩拳擦掌準備搶人。而波賈茲會有這樣想法也不讓人意外，畢竟市場上頂級游擊手難尋，而他過去3年曾兩度奪下美聯銀棒獎，更曾在2019年MVP票選中奪下第五名，而本季則繳出0.316/0.389/0.453的打擊三圍，外加7發全壘打與37打點，充分為自己爭大約背書。