MLB／「波賈茲是紅襪未來基石」 派卓亞要球隊快綁人

紅襪季初未與當家游擊手波賈茲(Xander Bogaerts)簽下延長合約,本季至今他也繳出打擊率3成16、OPS 0.842的頂級表現,而日前則傳出他在本季結束後,將拒絕2000萬美元的球員選項,這也讓其他球隊磨刀霍霍,紅襪退役球星派卓亞(Dustin Pedroia)近日就向球隊積極喊話,希望紅襪盡快綁人完成續約。

派卓亞近日在「The Bradfo Sho」這檔Podcast節目上表示:「波賈茲值得一支球隊圍繞著他建隊,他的天賦與態度就是基石的人選,我想下一個能在紅襪待15年的人就是他了。」

前紅襪終結者派柏本(Jonathan Papelbon)也附和前隊友,在推特上發文支持:「紅襪隊有聽到球隊傳奇說的話了嗎?他們會圍繞波賈茲建隊嗎?雖然他鬍子有點白,但這不是因為他老,而是開始有智慧了嗎?」

