MLB／讓洋基對戰打擊率不到2成 太空人不偷暗號也能當剋星

昨日太空人在雙重賽橫掃洋基，本季對戰取得5勝2敗優勢，攤開本季對戰數據，本季長期高居聯盟第一的洋基，團隊打擊率竟然僅1成51，寫下洋基隊史最慘紀錄，太空人即使不偷暗號還是能當「洋基剋星」。

據洋基官網報導，2015年至今，洋基在面對太空人僅有28勝33敗，勝率不及五成，而《ESPN Stats & Information》進一步統計，洋基今年只要對上太空人就出現「貧打症」，打擊率僅1成51，寫下洋基隊史面對同支球隊最差的紀錄。

教頭布恩（Aaron Boone）坦言：「每一次輸球的感覺都很糟，這是艱難的一天，但我們得去克服它。」事實上近年洋基在季後賽只要遇到太空人就會手軟，包括「偷暗號事件」的2017年與2019年，都是在美聯冠軍賽輸給太空人。不過洋基雖然被太空人橫掃，戰績64勝30敗依然傲視群雄，至於太空人則以61勝32敗緊咬，誰能搶下最佳戰績還有得拚。

若例行賽結束兩隊戰績相同，握有對戰優勢的太空人將會取得主場優勢，然而洋基重砲史丹頓（Giancarlo Stanton）則是戳破盲點，認為這些計算都是多餘，他說：「主場優勢當然很重要，季後賽看到我們兩隊交手也絕對會是新聞，但重點是，我們的戰績會在他們前面，拿下主場優勢，所以每場都很重要，不是只有與他們的對戰。」