快訊

高雄2高職生慶祝畢業躺鐵軌拍照 警掌握身分代價1萬起

陳時中為萬華破口道歉 柯文哲譏：選舉到了該裝也要裝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／讓洋基對戰打擊率不到2成 太空人不偷暗號也能當剋星

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基本季對戰太空人團隊打擊率竟然僅1成51，寫下隊史最慘紀錄。 路透社
洋基本季對戰太空人團隊打擊率竟然僅1成51，寫下隊史最慘紀錄。 路透社

昨日太空人在雙重賽橫掃洋基，本季對戰取得5勝2敗優勢，攤開本季對戰數據，本季長期高居聯盟第一的洋基，團隊打擊率竟然僅1成51，寫下洋基隊史最慘紀錄，太空人即使不偷暗號還是能當「洋基剋星」。

據洋基官網報導，2015年至今，洋基在面對太空人僅有28勝33敗，勝率不及五成，而《ESPN Stats & Information》進一步統計，洋基今年只要對上太空人就出現「貧打症」，打擊率僅1成51，寫下洋基隊史面對同支球隊最差的紀錄。

教頭布恩（Aaron Boone）坦言：「每一次輸球的感覺都很糟，這是艱難的一天，但我們得去克服它。」事實上近年洋基在季後賽只要遇到太空人就會手軟，包括「偷暗號事件」的2017年與2019年，都是在美聯冠軍賽輸給太空人。不過洋基雖然被太空人橫掃，戰績64勝30敗依然傲視群雄，至於太空人則以61勝32敗緊咬，誰能搶下最佳戰績還有得拚。

若例行賽結束兩隊戰績相同，握有對戰優勢的太空人將會取得主場優勢，然而洋基重砲史丹頓（Giancarlo Stanton）則是戳破盲點，認為這些計算都是多餘，他說：「主場優勢當然很重要，季後賽看到我們兩隊交手也絕對會是新聞，但重點是，我們的戰績會在他們前面，拿下主場優勢，所以每場都很重要，不是只有與他們的對戰。」

太空人

相關新聞

MLB／連5場至少10K超越野茂 大谷單局挨兩轟無緣10勝

天使隊大谷翔平今天先發投出11次三振，超越野茂英雄紀錄締造連5場雙位數三振，然而單局挨了兩轟、掉6分，退場時天使隊以0：...

MLB／平凡飛球變場內滿貫砲 紅襪被藍鳥以美式足球比分痛宰

今天美國職棒藍鳥隊與紅襪隊之戰發生奇特狀況，3局上藍鳥隊塔皮亞（Raimel Tapia）敲出一個平凡無奇的飛球，然而紅...

MLB／讓洋基對戰打擊率不到2成 太空人不偷暗號也能當剋星

昨日太空人在雙重賽橫掃洋基，本季對戰取得5勝2敗優勢，攤開本季對戰數據，本季長期高居聯盟第一的洋基，團隊打擊率竟然僅1成51，寫下洋基隊史最慘紀錄，太空人即使不偷暗號還是能當「洋基剋星」。 據洋

MLB／「波賈茲是紅襪未來基石」 派卓亞要球隊快綁人

紅襪季初未與當家游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）簽下延長合約，本季至今他也繳出打擊率3成16、OPS 0.842的頂級表現，而日前則傳出他在本季結束後，將拒絕2000萬美元的球員選項，這

MLB／「很難不投給他」 韋蘭德認為大谷翔平該再拿MVP

太空人隊塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）近日表示，太空人陣中正熱烈討論今年的美聯年度MVP獎落誰家，他們認為，合約年打出不凡身手的洋基隊重砲「賈吉」（Aaron Judge）和二刀流表現優異的大谷翔平最有機會獲獎。韋蘭德則透露自己的選擇是大谷，不過他也對天使提出警告。

MLB／今日戰績表 季賽恢復開打道奇貝茲三分砲逆轉巨人獲勝

MLB今日戰績表 洋基 2：3 太空人 洋基 5：7 太空人(雙重戰) 遊騎兵 8：0 馬林魚 老虎 7：2 運動家 老虎 0：5 運動家(雙重戰) 巨人 6：9 道奇 MLB明日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。