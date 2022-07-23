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MLB／這只是一個...平凡飛球變場內滿貫全壘打

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
BASEBALL-MLB-BOS-TOR/:MLB: Toronto Blue Jays at Boston Red Sox Jul 22, 2022; Boston, Massachusetts, USA; Toronto Blue Jays center fielder Raimel Tapia (15) is congratulated by left fielder Lourdes Gurriel Jr. (13) after hitting an inside the park grand slam during the third inning against the Boston Red Sox at Fenway Park. Mandatory Credit: Bob DeChiara-USA TODAY Sports 路透社
BASEBALL-MLB-BOS-TOR/:MLB: Toronto Blue Jays at Boston Red Sox Jul 22, 2022; Boston, Massachusetts, USA; Toronto Blue Jays center fielder Raimel Tapia (15) is congratulated by left fielder Lourdes Gurriel Jr. (13) after hitting an inside the park grand slam during the third inning against the Boston Red Sox at Fenway Park. Mandatory Credit: Bob DeChiara-USA TODAY Sports 路透社

今天美國職棒藍鳥隊與紅襪隊之戰發生奇特狀況，3局上藍鳥隊塔皮亞（Raimel Tapia）敲出一個平凡無奇的飛球，然而紅襪中外野手找不到球，反而讓塔皮亞跑出場內滿貫全壘打，製造7分大局。

藍鳥隊今天攻勢連連，前2局攻下3分，3局上又打下3分後進佔滿壘，2出局情況下塔皮亞上場打擊，原本敲出一顆中外野高飛球，有充足守備時間，塔皮亞自己都懊惱低頭。

不料紅襪隊外野手杜蘭（Jarren Duran）雙手一攤，擺明找不到球，還往前跑了幾步，結果球是在他身後的警戒區落地，雖然左外野手跑來補救也花了點時間，不僅藍鳥跑者全都回到本壘，塔皮亞也繞了4個壘包形成場內全壘打。

這是藍鳥隊史自2017年5月7日卡瑞拉（Ezequiel Carrera）之後，再次有人敲出場內全壘打，場內滿貫全壘打則是隊史第2次，上一次已是1989年6月3日的菲力士（Junior Felix）所敲出，地點也是在波士頓。

加上這支神奇場內滿貫砲，藍鳥隊打完前3局已取得10：0領先。

藍鳥 紅襪

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