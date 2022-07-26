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MLB／今日戰績表 國民索托全場兩打點助隊斬斷道奇8連勝

聯合新聞網／ 整理
國民隊索托全場兩個打點助隊打中止道奇8連勝。 法新社
國民隊索托全場兩個打點助隊打中止道奇8連勝。 法新社

MLB今日戰績表

馬林魚 2：11 紅人

勇士 4：6 費城人

光芒 1：5 金鶯

守護者 1：3 紅襪

教士 4：12 老虎

海盜 2：3 小熊

天使 0：7 皇家

洛磯 2：0 釀酒人

太空人 5：7 運動家

巨人 0：7 響尾

遊騎兵 3：4 水手

國民 4：1 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:20 海盜 vs. 小熊

06:40 馬林魚 vs. 紅人

07:05 勇士 vs. 費城人

07:05 光芒 vs. 金鶯

07:07 紅雀 vs. 藍鳥

07:10 守護者 vs. 紅襪

07:10 洋基 vs. 大都會(緯來體育台)

07:10 教士 vs. 老虎

08:10 天使 vs. 皇家

08:10 雙城 vs. 釀酒人

08:40 白襪 vs. 洛磯

09:40 太空人 vs. 運動家

09:40 巨人 vs. 響尾蛇

10:10 遊騎兵 vs. 水手

10:10 國民 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人 體育

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