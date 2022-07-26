MLB／今日戰績表 國民索托全場兩打點助隊斬斷道奇8連勝

7月份至今僅拿下3勝的天使今起作客美聯戰績倒數第三的皇家進行3連戰，這對「難兄難弟」開賽前5局都未攻下任何分數，直到6局下皇家隊率先打破鴨蛋，天使隊牛棚宛如一瀉千里，打線也未振作，終場0：7不敵皇家。大聯盟記者見狀忍不住感嘆：「天使怎麼可以爛成這樣？」

2022-07-26 14:14