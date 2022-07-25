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MLB／今日戰績表 道奇蘭布敲出超前助隊打敗巨人拉出8連勝

聯合新聞網／ 整理
道奇蘭布敲出超前助隊打敗巨人拉出8連勝。 法新社
道奇蘭布敲出超前助隊打敗巨人拉出8連勝。 法新社

MLB今日戰績表

小熊 4：3 費城人

天使 9：1 勇士

馬林魚 6：5 海盜

洋基 6：0 金鶯

藍鳥 8：4 紅襪

雙城 9：1 老虎

紅雀 3：6 紅人

守護者 3：6 白襪

洛磯 9：10 釀酒人

光芒 2：4 皇家

遊騎兵 11：8 運動家

太空人 8：5 水手

巨人 4：7 道奇

國民 4：3 響尾

教士 5：8 大都會

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:40 馬林魚 vs. 紅人

07:05 勇士 vs. 費城人(愛爾達體育1台)

07:05 光芒 vs. 金鶯

07:10 守護者 vs. 紅襪

07:10 教士 vs. 老虎

08:05 海盜 vs. 小熊

08:10 天使 vs. 皇家

08:10 洛磯 vs. 釀酒人

09:40 太空人 vs. 運家

09:40 巨人 vs. 響尾蛇

10:10 遊騎兵 vs. 水手

10:10 國民 vs. 道奇(緯來體育台)

球隊戰績表

太空人 體育

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