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MLB／今日戰績表 太空人韋蘭德先發7局打敗水手首位奪13勝投手

聯合新聞網／ 整理
太空人隊韋蘭德先發7局送出9K，助隊打敗水手，成為本季首位13勝投手。 美聯社
太空人隊韋蘭德先發7局送出9K，助隊打敗水手，成為本季首位13勝投手。 美聯社

MLB今日戰績表

守護者 7：4 白襪

太空人 3：1 水手

藍鳥 4：1 紅襪

小熊 6：2(10局) 費城人

雙城 8：4 老虎

紅雀 6：3 紅人

馬林魚 0：1 海盜

洋基 3：6 金鶯

教士 4：9 大都會

光芒 3：6 皇家

守護者 4：5 白襪

巨人 2：4 道奇

天使 2：7 勇士

國民 2：7 響尾

遊騎兵 1：3 運動家

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:05 小熊 vs. 費城人

01:35 天使 vs. 勇士

01:35 馬林魚 vs. 海盜

01:35 洋基 vs. 金鶯

01:35 藍鳥 vs. 紅襪

01:40 雙城 vs. 老虎

01:40 紅雀 vs. 紅人

02:10 守護者 vs. 白襪

02:10 洛磯 vs. 釀酒人

02:10 光芒 vs. 皇家

04:07 遊騎兵 vs. 運動家

04:10 太空人 vs. 水手

04:10 巨人 vs. 道奇

04:10 國民 vs. 響尾蛇

07:00 教士 vs. 大都會(緯來體育台、愛爾達體育1台)

球隊戰績表

太空人 華視 體育

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