MLB／今日戰績表 太空人韋蘭德先發7局打敗水手首位奪13勝投手

教士隊日籍投手達比修有昨（23日）面對國聯東區龍頭大都會先發7局僅失1分，勇奪本季第9勝。被問到有沒有意願參加明年的經典賽，達比修有謙虛地表示，日本近年來年輕強投輩出：「我去打只有扯後腿的份而已。」

2022-07-24 11:38