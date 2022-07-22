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MLB／「很難不投給他」 韋蘭德認為大谷翔平該再拿MVP

聯合新聞網／ 綜合報導
韋蘭德支持大谷翔平再拿MVP。 美聯社
韋蘭德支持大谷翔平再拿MVP。 美聯社

太空人隊塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）近日表示，太空人陣中正熱烈討論今年的美聯年度MVP獎落誰家，他們認為，合約年打出不凡身手的洋基隊重砲「賈吉」（Aaron Judge）和二刀流表現優異的大谷翔平最有機會獲獎。韋蘭德則透露自己的選擇是大谷，不過他也對天使提出警告。

據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導，39歲的韋蘭德表示，兩位美聯MVP大熱門都各有擁護者，至於隊上誰支持賈吉、誰支持大谷翔平他不願透露。

韋蘭德解釋自己把票投給大谷翔平的原因：「如果有個人在場上，他是最好的打者之一，而他同時也是最好的投手之一，那真的很難不把票投給他。」

不過韋蘭德也提出隱憂，天使為了讓二刀流的大谷翔平獲得充分休息，讓投手大谷「投一休六」，先發輪值就必須有6人，他說：「他們必須為了大谷更改先發輪值，如果額外加入輪值的投手成績不佳，那真是唯一的不利因素。」

天使隊大谷翔平。 路透社
天使隊大谷翔平。 路透社

天使隊目前較固定的先發投手有「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）、大谷翔平、新秀德梅斯（Reid Detmers）、左投山多瓦（Patrick Sandoval），另外兩席則不固定，蘇亞雷斯（Jose Suarez）、希爾賽（Chase Silseth）、羅倫佐（Michael Lorenzen）在過去一個月內都擔任過先發投手。

太空人 紐約

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