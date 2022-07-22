MLB／美媒建議光芒補強30歲工具人 張育成有危險了？

距離大聯盟季中交易大限僅剩下不到2週，重建中的小熊隊極有可能再度成為交易大限中的賣家，美國媒體《MLB Trade Rumors》則指出光芒可網羅小熊陣中的30歲內外野工具人威斯頓（Patrick Wisdom），以取代張育成的位置。

該篇文章指出，光芒目前一、三壘位置人選不固定，威斯頓的打擊表現雖不突出，但肯定比張育成的.181/.253/.264更好，且對於喜歡「CP值」的光芒而言，威斯頓的薪水應該也會令光芒滿意。根據Yahoo的數據，他本季年薪為73萬美元（約新台幣2183萬元），張育成則為70萬5400美元（約新台幣2110萬元）。

張育成。 美聯社

威斯頓雖然已經30歲，但他在大聯盟的年資僅1年58天，要等到2026年季後才可成為自由球員，是不折不扣的「大齡菜鳥」。而他本季在小熊出賽88場，有17轟、46分打點表現，打擊三圍.220/.316/.441，本季被三振124次是全大聯盟最多。