MLB／今日戰績表 季賽恢復開打道奇貝茲三分砲逆轉巨人獲勝
MLB今日戰績表
洋基 2：3 太空人
洋基 5：7 太空人(雙重戰)
遊騎兵 8：0 馬林魚
老虎 7：2 運動家
老虎 0：5 運動家(雙重戰)
巨人 6：9 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
06:40 紅雀 vs. 紅人
07:05 小熊 vs. 費城人
07:05 馬林魚 vs. 海盜
07:06 洋基 vs. 金鶯
07:10 教士 vs. 大都會
07:10 藍鳥 vs. 紅襪
07:20 天使 vs. 勇士(緯來體育台、愛爾達體育1台)
08:10 守護者 vs. 白襪
08:10 洛磯 vs. 釀酒人
08:10 光芒 vs. 皇家
09:40 遊騎兵 vs. 運動家
09:40 國民 vs. 響尾蛇
10:10 太空人 vs. 水手
10:10 巨人 vs. 道奇(華視)
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言