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MLB／今日戰績表 季賽恢復開打道奇貝茲三分砲逆轉巨人獲勝

聯合新聞網／ 整理
道奇隊貝茲三分砲逆轉巨人隊獲勝。 美聯社
道奇隊貝茲三分砲逆轉巨人隊獲勝。 美聯社

MLB今日戰績表

洋基 2：3 太空人

洋基 5：7 太空人(雙重戰)

遊騎兵 8：0 馬林魚

老虎 7：2 運動家

老虎 0：5 運動家(雙重戰)

巨人 6：9 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

06:40 紅雀 vs. 紅人

07:05 小熊 vs. 費城人

07:05 馬林魚 vs. 海盜

07:06 洋基 vs. 金鶯

07:10 教士 vs. 大都會

07:10 藍鳥 vs. 紅襪

07:20 天使 vs. 勇士(緯來體育台、愛爾達體育1台)

08:10 守護者 vs. 白襪

08:10 洛磯 vs. 釀酒人

08:10 光芒 vs. 皇家

09:40 遊騎兵 vs. 運動家

09:40 國民 vs. 響尾

10:10 太空人 vs. 水手

10:10 巨人 vs. 道奇(華視)

球隊戰績表

太空人 體育 華視

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