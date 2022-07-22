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MLB／太空人搶下對戰洋基優勢 史丹頓戳破盲點

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
太空人在雙重賽的午場4位主力牛棚傾巢而出，如願以3：2向洋基說再見，看重的是對佔優勢。 美聯社
太空人在雙重賽的午場4位主力牛棚傾巢而出，如願以3：2向洋基說再見，看重的是對佔優勢。 美聯社

不只是一場比賽，太空人隊眼裡看到的是布局10月季後賽，今天在雙重賽的午場4位主力牛棚傾巢而出，如願以3：2向洋基說再見，總教練貝克（Dusty Baker）賽後坦言瞄準的就是對戰優勢。

太空人此役先握有2：0領先，遭到洋基後續追平， 勒梅休（DJ LeMahieu）第5局掃陽春砲，基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）在9局上、兩出局後掃出追平安打，戰線進入9局下。

洋基由金恩（Michael King）接替投球，布萊格曼（Alex Bregman）先敲安打，狄亞茲（Aledmys Diaz）補上二壘打，攻占二、三壘，金恩飆出三振、取得第1個出局數，故意保送代打艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）對決第8、9棒，先以K功過了一關，仍在面對菜鳥代打馬蒂耶維奇（J.J. Matijevic）時出事，被揮出再見安打。

太空人以3：2贏球後，對戰取得4勝2敗領先，兩軍只剩晚場的交手，確認太空人將握有對戰優勢，若最終戰績相同，季後賽碰頭時將由太空人握有主場優勢。

貝克坦言有野望，「我們正在追趕洋基，希望在第一場比賽就能贏，這能讓我們在戰績平手時處於比較有利的位置，我們不希望拖到晚上那場，我們掏空了牛棚，這一場能贏下來對我們很重要。」

洋基重砲史丹頓（Giancarlo Stanton）則是戳破盲點，認為這些計算都是多餘，他說：「主場優勢當然很重要，季後賽看到我們兩隊交手也絕對會是新聞，但重點是，我們的戰績會在他們前面，拿下主場優勢，所以每場都很重要，不是只有與他們的對戰。」

洋基 牛棚

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